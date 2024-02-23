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「大馬最美千金」、楊紫瓊撞690萬名錶　愛馬仕多到陷入選擇困難

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▲▼ 大馬最美千金與楊紫瓊撞PP 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴（中）在開市儀式與父母合影，母女倆穿中式服裝搭配翡翠珠寶相當貴氣。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

馬來西亞富豪陳志遠的掌上明珠、劉德華老婆朱麗蒨的表妹陳雪鈴，因高顏值、高學歷又打理父親事業，被封為「大馬最美千金」，她於農曆新年開市吉時，與母親皆換上中式服裝搭配翡翠珠寶，優雅貴氣，而她手腕上的「彩虹錶」也很吸睛，為「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）要價6,907,000元的Aquanaut Luce系列首款計時碼錶Ref. 7968/300R-001，與馬來西亞之光、奧斯卡影后楊紫瓊撞了同款。

▲▼ 大馬最美千金與楊紫瓊撞PP 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴身穿粉色花卉刺繡裙裝，搭配PP Aquanaut Luce系列首款計時碼錶Ref. 7968/300R-001。（圖／翻攝chrystan_x IG）

陳雪鈴是PP名錶的忠實擁護者，之前才與「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）撞了錶圈鑲嵌漸變色排列的長形錳鋁榴石的Nautilus 7118/1300R珠寶錶，這回又與楊紫瓊在馬來西亞幸福島舉辦的婚禮上所戴的PP Aquanaut Luce系列首款計時碼錶Ref. 7968/300R-001撞同款，錶圈鑲嵌40顆按照彩虹色調排列的彩色藍寶石，內圈則鑲嵌50顆長型鑽石，隨錶附米色與紅色複合材質錶帶，兩人撞錶的唯一差異就是錶帶顏色。

▲▼ 大馬最美千金與楊紫瓊撞PP 。（圖／翻攝IG）

▲楊紫瓊在馬來西亞幸福島舉辦的婚禮上，也戴PP Aquanaut Luce系列計時碼錶Ref. 7968/300R-001。（圖／翻攝chrystan_x IG）

▲▼ 大馬最美千金與楊紫瓊撞PP 。（圖／翻攝IG）

▲▼ 大馬最美千金與楊紫瓊撞PP 。（圖／翻攝IG）

▲PP Aquanaut Luce系列計時碼錶Ref. 7968/300R-001配紅色複合材質錶帶外，另附米色錶帶，6,907,000元。

不僅名錶收藏豐富，陳雪鈴更是愛馬仕（Hermes）大戶，今準備出席龍年慶祝活動時，在不同色調的綠色愛馬仕鱷魚皮手拿包之間陷入選擇困難，請網友票選該拎哪一款，同步曝光指間驚人的巨鑽戒與祖母綠戒指。

▲▼ 陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴參加活動，掙扎要拎哪一款綠色愛馬仕鱷魚皮包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

 ►「大馬最美千金」私人飛機上曬奢華行頭　與「貝嫂」撞名錶　

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關鍵字：

陳雪鈴, 楊紫瓊, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 錶王, Hermes, 愛馬仕

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