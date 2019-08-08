舒淇「嚴重過敏」拍大片　爆乳＋紅唇依舊氣勢噴發像女王

▲舒淇是大陸《ELLE》新刊封面人物。（圖／翻攝ELLE微博）



記者張妤瑄／台北報導

巨星舒淇走入婚姻後，工作步調放慢，飆演技的時刻少了，要看到她氣場噴發的身影，更多時刻是在時尚雜誌的封面上，最近她為大陸版《ELLE》拍攝的封面大片出爐，一抹大紅唇的霸氣妝容，冷豔女王的氣場全開。

▲舒淇畫上招牌紅唇，冷豔女王的氣場全開。（圖／翻攝ELLE微博）



不過，華麗背後的心酸卻只有工作人員知道，原來困擾舒琪多年的過敏又嚴重的犯病了！但舒淇仍是敬業得把每一個畫面做到最好，穿上LOUIS VUITTON（LV，路易威登）秋冬系列秀服，爆乳狀態超性感，加上一抹大紅唇、雀斑妝、俐落的眉與犀利的眼神，捨我其誰的女王範，真的讓路過網友全被震懾！

▲舒淇穿LV心型口洋裝，爆乳模樣超性感。（圖／翻攝ELLE微博）



▲舒淇拍攝當天嚴重過敏，但仍敬業完成每一CUT拍攝工作。（圖／翻攝ELLE微博）



拍攝現場有一大片落地窗，舒淇走在窗邊遠眺，沈思狀態也很迷人。她穿上PRADA秋冬系列的深V洋裝，一片黑色蕾絲面料遮住胸前春光，若隱若現的獻上性感，腰間一束花朵增添些許浪漫風情。

▲舒淇穿PRADA深V剪裁洋裝，蕾絲薄紗若隱若現秀絕對領域。（圖／翻攝ELLE微博）



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接受雜誌團隊採訪時，舒淇透露這幾年的工作狀態，她從容地在等一個有挑戰的角色上門，她說：「拿到的劇本好像跟以前的差不多，沒有一個讓人特別起勁的事情，就等吧。」演員路暫停，她不慌不忙，她說「年輕的時候才會抱怨，因為年輕不懂事，長大就不會了。」過了30歲後，她心境更寬闊，明白快樂、生氣都是一天，不如多去想想美好的事。

▲舒淇的巨星氣勢，隔著螢幕仍舊強大，網友全都被震住。（圖／翻攝ELLE微博）