fb ig video ETtoday search mobile

全球僅1%最稀有的INFJ提倡者人格！「5大特質」內心複雜也易受傷

>

▲愛情,星座,戀愛。（圖／disneypluskr IG）

▲全球僅1%INFJ提倡者人格5特質。（示意圖／disneypluskr IG）

記者鮑璿安／綜合報導

MBTI又稱「16型人格測驗」是根據榮格的心理類型理論著成，目前已經成為權威的性格測試，這套系統是認識自己性格的最佳方法，今天來講解是其中人數最為稀少（佔人口的1%－3%）的INFJ提倡者（又稱為作家型人格）。INFJ經常被解讀為非常內向，但是又渴望與他人交流，他們做事存在著自身的規劃性，有獨特的個人魅力，來看看你中了幾點？

1.文字使他們有魅力

雖然現在社會逐漸失去了對文字的執著，但這類型的人格卻始終把握著對文字堅持，只有文字可以讓他們身心完整被他人看見，由於本身性格內向，錯失很多表達機會，而文字存在讓他們能夠更好展現自己。

2.內在世界極其豐富

內心世界的豐富，或許沒有其它人格能超過INFJ，他們是敏感內向的代表，也正是這樣的特質，使他們在看待同一件事情時不僅擁有自己的看法，也超乎意料的特別，給他們一種顏色，他們卻能畫出自己的天空。

3.觀察力敏銳

如果說大多數時候INFJ都是寡言的，那麼這些時候他們一定是在觀察環境，也就是因為觀察佔了大多數時間，他們的觀察力往往是精準到位，很少有出錯的時候，所以這類型人格真的是偵探代表。

4.熱愛獨處時間

真正能走入他們內心的人實在是太少了，可能大家感同身受，就是看似要好的朋友卻不了解妳，真正的朋友少之又少。其實這樣的人不在少數，我們常常在社交的時候擁有不同的樣貌，其實獨處的自己才是真實的，也就是這樣的真實讓我們自己愛上了獨處的時間，只有和自己相處的時光才是快樂的。

5.容易受傷

內心柔軟的他們常常會因為外在的細小聲音受到傷害，所以細心是一把雙刃劍，不過這類型人格也會慢慢成長，在了解真實的自己之後變得越來越強大。

關鍵字：

MBTI, INFJ, 人格測試, 作家型, 觀察力

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

「6個徵兆」代表你體內濕氣過重　中醫師教你利水消腫

「6個徵兆」代表你體內濕氣過重　中醫師教你利水消腫

星巴克4／25「星冰樂快閃買一送一」　限時8小時揪友快衝

星巴克4／25「星冰樂快閃買一送一」　限時8小時揪友快衝

面試被問為什麼想離開前公司？求職專家教你3種加分回答

面試被問為什麼想離開前公司？求職專家教你3種加分回答

咖啡喝對好處多！營養師教「健康喝咖啡」先避免3件事 5個習慣幫生活紓壓　從「包包只放10件物品」開始 《不夠善良的我們》夯爆！蔡健雅〈芬蘭距離〉描述人的寂寞與渴望 對戀愛超遲鈍木頭星座Top 3 ！第一名難聊又難撩根本接不到球 汶萊「亞洲最帥王子」狂愛「錶王」有洋蔥　面盤繪有家鄉地圖 5種助眠食物超商就能買　心情放鬆更好睡 MANGO首間「地中海形象店」進駐台南南紡！　同步引進全球限量系列

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面