《Prada惡魔2》造型劇透！安海瑟薇Valentino流蘇包、梅姨紅鞋換品牌了

記者鮑璿安／綜合報導

眾多影迷引頸期盼《穿著Prada的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）正在紐約街頭如火如荼拍攝中，兩大主角安海瑟薇（Anne Hathaway）與梅莉史翠普（Meryl Streep）時隔多年後再度同框，拍攝現場一曝光瞬間掀起網友熱議，也集體「放大檢視」兩人身上每一件單品，照樣能成為時尚迷心目中聖經般的存在。





▲Valentino Garavani Nellcôte 包款 。（圖／品牌提供）

安海瑟薇被捕捉到身穿 Ralph Lauren 的 Ansley Lamb-Suede Jacket，這款麂皮西裝外套以雙排扣設計與立體剪裁展現俐落幹練的氣質，搭配亮眼藍色絲巾為造型注入一絲鮮活調性，下身則選擇翻邊直筒牛仔褲與蛇紋短靴，完美平衡復古與現代感。肩上背的 Valentino Garavani Nellcôte 包款則是焦點之一，流蘇與鉚釘的細節設計，融合率性與品牌DNA，讓整體造型更添層次與個性，有種嬉皮風格。

另一邊，梅莉史翠普再度以女魔頭「米蘭達」的風範現身，她選穿一襲中性色長版風衣，內搭條紋襯衫與高腰寬褲，走的仍是典雅摩登路線。她也再次穿著了對於電影封面有著象徵性意義的紅色高跟鞋，並非Prada，而是法國設計師品牌 Jacquemus 尖頭紅色高跟鞋，呼應角色一貫的強勢主導風格。她一手拎著黑色大尺寸文件夾包，另一手插袋、戴上墨鏡，舉手投足宣告米蘭達的高調回歸。