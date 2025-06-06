Gucci老花新成員大托特Giglio、迷你手提包！辣模Emily超燒街拍示範

記者鮑璿安／綜合報導

經典不敗又充滿辨識度的老花設計，是不少人購入包款時的首要目標，而Gucci帶來全新夢幻的GG Monogram形象大片，從Giglio包款對佛羅倫斯百合的致敬、到迷你旅行包重現品牌經典輪廓，Gucci以百年經典為本，重新定義「日常即風格」。這回邀來超模兼演員 Emily Ratajkowski 出鏡演繹，無論是街頭、度假場景都能夠散發極致的時髦感。

▲Gucci帶來全新夢幻的GG Monogram形象大片，這回邀來超模兼演員 Emily Ratajkowski 出鏡演繹 。（圖／品牌提供）

在Daniel Arnold鏡頭下，Emily從車內抓起大容量 Gucci Giglio 托特包、到街頭穿梭揹著俏皮迷你手提包，每一幕都像是現代摩登女子的生活縮影。為詮釋度假感穿搭，Emily戴上復古方框墨鏡與絲巾綁髮，身穿深咖啡色針織上衣與高腰裙裝，搭配小巧的GG迷你手提包，完美呼應1970年代復古精神。





▲加入Gucci老花陣營的全新包袋 Giglio。（圖／品牌提供）





▲最新登場的 Gucci GG迷你手提包預計7月11日上市 。（圖／品牌提供）

加入Gucci老花陣營的全新包袋 Giglio，在2026早春系列大秀中首次亮相，靈感源自義大利語中意為「百合花」，呼應時下流行的大尺寸包款，表面無塗層更加凸顯GG標誌，並融合綠紅綠 Web 織帶，成為日常優雅之選。隨著Ophidia 系列的全新篇章展開，也讓品牌復古奢華魅力再次升級，其中最新登場的 Gucci GG迷你手提包，靈感源自品牌經典旅行袋輪廓，採用柔軟GG Monogram帆布，配有標誌性的條紋手柄，細節處金屬GG標誌，讓整體設計充滿懷舊韻味。





▲受到許多極簡愛好者推崇的BOTTEGA VENETA包款CIAO CIAO，在2025早秋系列換上了全新的小巧尺寸。（圖／品牌提供）

同時，受到許多極簡愛好者推崇的BOTTEGA VENETA包款CIAO CIAO，在2025早秋系列換上了全新的小巧尺寸，更適合亞洲女孩們日常外出使用，設計重點依舊保留了標誌性的Intrecciato皮革編織技術與Knot金屬繩結細節，並採用了可翻折式包蓋設計，容量也恰到好處，可容納隨身物品，搭配肩帶賦予包款靈活多變的造型選擇。包身則選用絲滑小牛皮製成，體現品牌一貫的現代美學與優雅態度。