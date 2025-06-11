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韓妞愛牌MARITHÉ最新小花聯名！丹寧雲朵包、logo棒球帽可愛變身全都想要

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記者鮑璿安／綜合報導

經典法式街頭品牌 MARITHÉ&FRANÇOIS GIRBAUD 攜手南韓人氣品牌 DAISY SYNDROME，推出全新聯名企劃，以「Like a Weekend in Paris」為主題，將法國周末的慵懶步調轉化為讓人想奔向陽光的設計語言，當中的可愛丹寧雲朵包、T恤更是掀起話題。

▲▼ DAISY X MARITHÉ 。（圖／品牌提供）

▲▼ DAISY X MARITHÉ 。（圖／品牌提供）

▲▼ DAISY X MARITHÉ 。（圖／品牌提供）

▲▼ DAISY X MARITHÉ 。（圖／品牌提供）

▲MARITHÉ&FRANÇOIS GIRBAUD 攜手南韓人氣品牌 DAISY SYNDROME，推出全新聯名企劃 。（圖／品牌提供）

本系列主打復古水洗丹寧為設計基底，搭配DAISY SYNDROME最具辨識度的手繪風格小花，讓標誌性單品一一可愛變身，一次推出牛仔包、百慕達短褲、滾邊無袖背心與T-shirt等夏日實穿性單品，將街頭率性與少女心完美融合。圖樣上大量出現輪廓雲朵、童趣花卉，呼應聯名的輕盈調性，從單品到整體造型，讓人自在穿梭城市與自然之間。

▲▼ DAISY X MARITHÉ 。（圖／品牌提供）

▲▼ DAISY X MARITHÉ 。（圖／品牌提供）

▲▼ DAISY X MARITHÉ 。（圖／品牌提供）

▲▼ DAISY X MARITHÉ 。（圖／品牌提供）

▲▼ DAISY X MARITHÉ 。（圖／品牌提供）

▲一次推出牛仔包、棒球帽、百慕達短褲、滾邊無袖背心與T-shirt等夏日實穿性單品，已於全台MARITHÉ&FRANÇOIS GIRBAUD門市及官方網站限量上市 。（圖／品牌提供）

形象照中，模特兒身穿粉嫩滾邊背心搭配手提丹寧雲朵包；另一組全身丹寧穿搭則以花卉圖騰為焦點，捧著繽紛花束，彷彿將設計本身的幸福感實體化，洋溢整個畫面。本次聯名系列已於全台MARITHÉ&FRANÇOIS GIRBAUD門市及官方網站限量上市，無論你是丹寧控還是花卉愛好者，今夏不妨一起開啟一場巴黎周末般的穿搭小旅行。

看更多夏日聯名

▲▼TORY BURCH涼鞋與包款變酸味軟糖 。（圖／品牌提供）

▲▼TORY BURCH涼鞋與包款變酸味軟糖 。（圖／品牌提供）

▲▼TORY BURCH涼鞋與包款變酸味軟糖 。（圖／品牌提供）

TORY BURCH攜手人氣糖果品牌BonBon打造最新合作系列，靈感源自BonBon糖果的色彩、質感與味道，TORY BURCH將糖衣甜美轉化為可穿戴的時尚語彙，從設計師Tory女士最喜愛的酸味魚軟糖、鹹味甘草扭扭糖到草莓棉花糖，成為耳環、手鏈、包款裝飾甚至涼鞋輪廓的創作起點。綠色Fleming包與Miller涼鞋更如同覆上一層糖霜般晶亮，以糖果外觀為靈感製成的顆粒材質，極具趣味視覺衝擊力。Miller涼鞋在此次系列中也搶佔焦點，綠色版本如青蘋果糖果般清新亮眼，鞋面與鞋邊綴滿晶鑽，與Fleming包形成活潑呼應，瞬間拉高甜度與時髦指數。

關鍵字：

DAISY, MARITHÉ, 聯名, 夏日, 法式

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