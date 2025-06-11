韓妞愛牌MARITHÉ最新小花聯名！丹寧雲朵包、logo棒球帽可愛變身全都想要

記者鮑璿安／綜合報導

經典法式街頭品牌 MARITHÉ&FRANÇOIS GIRBAUD 攜手南韓人氣品牌 DAISY SYNDROME，推出全新聯名企劃，以「Like a Weekend in Paris」為主題，將法國周末的慵懶步調轉化為讓人想奔向陽光的設計語言，當中的可愛丹寧雲朵包、T恤更是掀起話題。





▲MARITHÉ&FRANÇOIS GIRBAUD 攜手南韓人氣品牌 DAISY SYNDROME，推出全新聯名企劃 。（圖／品牌提供）

本系列主打復古水洗丹寧為設計基底，搭配DAISY SYNDROME最具辨識度的手繪風格小花，讓標誌性單品一一可愛變身，一次推出牛仔包、百慕達短褲、滾邊無袖背心與T-shirt等夏日實穿性單品，將街頭率性與少女心完美融合。圖樣上大量出現輪廓雲朵、童趣花卉，呼應聯名的輕盈調性，從單品到整體造型，讓人自在穿梭城市與自然之間。





▲一次推出牛仔包、棒球帽、百慕達短褲、滾邊無袖背心與T-shirt等夏日實穿性單品，已於全台MARITHÉ&FRANÇOIS GIRBAUD門市及官方網站限量上市 。（圖／品牌提供）

形象照中，模特兒身穿粉嫩滾邊背心搭配手提丹寧雲朵包；另一組全身丹寧穿搭則以花卉圖騰為焦點，捧著繽紛花束，彷彿將設計本身的幸福感實體化，洋溢整個畫面。本次聯名系列已於全台MARITHÉ&FRANÇOIS GIRBAUD門市及官方網站限量上市，無論你是丹寧控還是花卉愛好者，今夏不妨一起開啟一場巴黎周末般的穿搭小旅行。

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