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安格斯12星座一周運勢7／28-8／3　雙子少點情緒發言、巨蟹感情開外掛

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

牡羊座這周最引人注意的莫過於戀愛宮位，單身者言行舉止都挾帶了影響力與話題，不論是報名活動、朋友聚會或線上交流，眼神對到的機率頗高。不過，水逆也容易讓事情翻轉，曖昧關係可能出現誤判引來尷尬，務必先觀察對方的互動節奏，不必急著熱情回應。交往中的人建議避開攤牌式溝通，共同做點小事或選擇熟悉的朋友小聚，反而更有情感連結。

金牛 4.21～5.20

金星變化在這周急轉直下，讓金牛座從各種感情憧憬轉而變得實際。有伴的牛兒透過彼此生活規劃的調整修正，能強化情感穩定度，但不建議觸碰金錢帳目或長期價值觀議題，引發無謂爭執。單身者本周桃花表現不明顯，來自家人安排、老朋友的轉介可以讓關係更清楚明白，反而能帶來意想不到的安心感。

雙子 5.21～6.20

這周雙子溝通宮位運轉熱絡，「說錯一句話，感情倒退三年」的危機偏高。與情人之間若想討論重要議題，建議用文字訊息輔助整理重點，減少情緒性發言。單身者容易在社群、學習活動或短程移動中邂逅互動感不錯的人，但切記別太急進、別急著裝聰明，多一點傾聽與真誠更能讓彼此的緣分進一步開展。

巨蟹 6.21～7.21

金星在本命宮位帶有主導能量，這周巨蟹在感情的吸引力彷彿像是開外掛，整體人氣直線上升。單身者在社交場合、同事聚餐、或舊識聯繫中，會突然出現讓你心跳加快的對象，能有著超展開的情緣機會。不過水逆仍在金錢宮帶來壓力，與情人、朋友相處時，若涉及財務話題容易尷尬，最好能充分尊重他人的認知與觀點。

獅子 7.22～8.22

獅子座這周人前風采亮眼、話題滿滿，私下卻容易踏入低潮，在情緒與表達之間打結。單身者有明顯的桃花機會，但你表現得越自信，對方反而越看不懂你真心所在，建議留一點空間給互動感。有伴者本周不宜硬碰硬討論舊事、處理衝突，否則容易出現「溝通一半對方已翻白眼」的場面，理性的溝通不妨就留待下周。

處女 8.23～9.22

這個夏天處女座的緣分線默默從「愛情場景」延伸到生活各個層面，想談戀愛的人不見得要有多浪漫多美的開頭，也許某個電光石火的瞬間就產生奇妙的效應，不妨相信直覺、順從渴望。另外潛意識宮位表現並不平靜，本周處女座在沒有把握的情況會變得內斂、甚至是默默逃避話題的傾向。如果你正在曖昧期，與其主動積極，這周可以「先看看對方怎麼做」再隨機應變會更優。

天秤 9.23～10.22

天秤座愈是人多的場合愈像磁鐵，能引來大家的好感與注目，這周第11宮熱鬧滾滾，團體活動中人氣上升，但也容易因語氣或群體中的微妙分工產生誤解。單身者不建議發表太多個人觀點，這周太自我、太鮮明的表態恐怕會嚇跑心上人。有伴者與情人間的默契形成考驗，除了理性的溝通外，互動時保持禮貌尊重更能減少磨擦風險。

天蠍 10.23～11.22

總帶有一點小透明的天蠍，這周表面平靜內在翻騰。太陽與水逆都在第10宮位，生活與工作緊緊牽繫，而感情則剩下冷靜理性。單身者容易被職場上地位高、有氣場的人吸引，但感情還需要你稍稍鬆動自我保護的高牆，才有望更進一步。有伴者在溝通上要小心因對方職場壓力導致情緒失控，這周不適合聊金錢、未來規劃等具爭議性議題。

射手 11.23～12.21

感情的雷達似乎在熟悉圈子之外接收到了新訊號！隨著金星進入8宮，加上太陽與水星逆行9宮，桃花的連結將來自於不同領域、不同背景的對象。單身者保有主動而熱絡的互動，將能無限延伸出小小的桃花之徑；有伴者這周雷點頻頻，卻也是互動熱絡的時刻，可以關注共同的興趣嗜好或運動上，兩人吵吵鬧鬧但也甜甜蜜蜜。

摩羯 12.22～1.19

金星周間進入摩羯對宮，感情中「深與淺」的差異在你心上變得更為鮮明，有伴者這周適合探討關係中的責任與互助，若處理得當感情會大幅升溫，但若基礎未穩則容易在細瑣的小事上產生歧異。單身的羯保守的脈動中得要防範危險的邂逅，這個夏天的感情路似乎有點不平靜，暈船時記得向友人們多方諮詢喚回理性腦。

水瓶 1.20～2.18

與七宮有關的人際與情感關係仍是這周的主要課題，單身水瓶身邊容易出現曖昧反覆的對象，若即若離的感覺讓你的心情也起伏不定。你其實渴望真誠真心的互動，建議用文字表達反而能讓人理解你的心意。有伴者會發現自己更在意關係中的回應與支持，別逞強裝冷，坦率直白的態度將能得到同等回應，彼此親密感也會更上一層樓。

雙魚 2.19～3.20

魚兒這周愛情表現平穩而踏實，單身者在日常小事中特別容易釋放親和力，簡單的舉手之勞或是一個自然地微笑等，這種溫和而無壓的氛圍會吸引值得認識的對象。周末是散發魅力的好時機，建議換個新造型或挑戰不同的穿搭風格。有伴者雖各自忙碌，但這周家庭運勢極佳，藉由一起做家事、下廚等生活瑣事，彼此默契更強。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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