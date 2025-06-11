fb ig video ETtoday search mobile

韓韶禧海灘美照超仙！「3雙話題同款FILA涼鞋」芭蕾舞風、夏日甜酷穿搭

>

記者鮑璿安／綜合報導

韓劇女神韓韶禧的首場台灣粉絲見面會即將在8月登場，而最近她的穿搭仍是大勢看點，在FILA最新廣告中，韓韶禧換上粉嫩「Rose Bubblegum」無袖上衣與今夏主推的PEITO SD v2機能涼鞋，現身海灘展現青春俏皮的一面，這次一次盤點出3雙女神話題同款鞋履，全都在台灣開賣，粉絲們也能夠第一時間入手！

▲▼fila 。（圖／品牌提供）

▲▼fila 。（圖／品牌提供）

▲▼fila 。（圖／品牌提供）

▲韓韶禧換上甜酷兼具的穿搭演繹FILA夏日涼鞋 。（圖／品牌提供）

在最新一波廣告中，韓韶禧換上甜酷兼具的穿搭，演繹新款PEITO SD v2機能涼鞋，鞋履搭載可調節束帶與包覆鞋頭設計，搭配中筒襪或單穿皆可，輕鬆演繹剛柔並濟的戶外甜美系造型。而FILA另一款PEITO SD芭蕾風涼鞋則更顯甜美許多，以斜邊交叉束帶、鋸齒厚底與優雅輪廓受到矚目，掀起Balletcore穿搭熱潮。

▲▼fila 。（圖／品牌提供）

▲FILA PEITO SD (兩色) NT$2480 。（圖／品牌提供）

▲▼fila 。（圖／品牌提供）

▲FILA PEITO SD v2 (兩色) NT$2680 。（圖／品牌提供）

▲▼fila 。（圖／品牌提供）

▲ECHAPPE VC v2 魔鬼氈瑪莉珍鞋 (兩色) NT$2880 。（圖／品牌提供）

最後不能錯過FILA熱賣款ECHAPPE VC v2瑪莉珍鞋，同樣以芭蕾舞鞋為靈感，設計有交叉鞋繩與魔鬼氈，兼顧夢幻感與穿脫便利，內裡泡棉鞋墊提升整體舒適度，適合長時間穿搭。可以搭配洋裝展現戀愛系Look，或混搭街頭風格的短裙與襪子，打造出活潑不羈的少女態度。

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲ISABEL MARANT與CONVERSE再度攜手推出第二波聯名系列 。（圖／品牌提供）

同時，ISABEL MARANT與CONVERSE再度攜手推出第二波聯名系列，結合雙方風格理念，選用經典Chuck 70鞋型為藍本，將品牌標誌性絲巾圖騰巧妙注入鞋面、鞋墊與半透明大底。本次系列包含黑色高筒與粉色低筒款式，以中性棕與大膽紅色演繹不羈浪漫，細節更印有ISABEL MARANT Logo，展現出恣意生活風格。廣告由Lila Moss領銜演繹，於巴黎街頭捕捉其自然率性姿態，完美呼應此系列的核心精神。鞋履將於 2025 年 6 月 10 日起，於微風信義與 SOGO 復興館之 ISABEL MARANT 專門店正式販售。

關鍵字：

韓韶禧, FILA, 涼鞋, 穿搭, 粉絲見面會

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

熱門文章

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

Jisoo高馬尾復古風美翻

Jisoo高馬尾復古風美翻

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

ET Fashion

推薦閱讀

77歲白髮女神！不是名媛卻成為時尚ICON　快轉給媽媽看：什麼叫「越老越有型」

77歲白髮女神！不是名媛卻成為時尚ICON　快轉給媽媽看：什麼叫「越老越有型」

汶萊王子妃香奈兒造型賞馬球賽　老公奪冠獻愛的抱抱

汶萊王子妃香奈兒造型賞馬球賽　老公奪冠獻愛的抱抱

G-SHOCK科幻感霸氣錶誕生　搭磁力分針模組耐震

G-SHOCK科幻感霸氣錶誕生　搭磁力分針模組耐震

「適合姐弟戀」星座女Top 3 ！第一名自帶女王氣場默默吸引年下男 「沒有一個工作是不委屈的」　人生不一定要樂觀但要嚮往達觀 摩納哥王妃穿LV紅禮服當最美女主人　法第一夫人Dior戰袍優雅同框 容易沉迷盲盒的三大星座！TOP 1簡直「盲盒賭徒」越抽不到越想要 「最值得深交」星座Top 3 ！第一名默默提供情緒價值　陪你走過低潮 壓力大到喘不過氣來？「5個方法」教你找回快樂 開始懂得「平淡的美好」　30歲輕熟女愛情轉變價值觀

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面