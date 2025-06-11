韓韶禧海灘美照超仙！「3雙話題同款FILA涼鞋」芭蕾舞風、夏日甜酷穿搭

記者鮑璿安／綜合報導

韓劇女神韓韶禧的首場台灣粉絲見面會即將在8月登場，而最近她的穿搭仍是大勢看點，在FILA最新廣告中，韓韶禧換上粉嫩「Rose Bubblegum」無袖上衣與今夏主推的PEITO SD v2機能涼鞋，現身海灘展現青春俏皮的一面，這次一次盤點出3雙女神話題同款鞋履，全都在台灣開賣，粉絲們也能夠第一時間入手！

▲韓韶禧換上甜酷兼具的穿搭演繹FILA夏日涼鞋 。（圖／品牌提供）

在最新一波廣告中，韓韶禧換上甜酷兼具的穿搭，演繹新款PEITO SD v2機能涼鞋，鞋履搭載可調節束帶與包覆鞋頭設計，搭配中筒襪或單穿皆可，輕鬆演繹剛柔並濟的戶外甜美系造型。而FILA另一款PEITO SD芭蕾風涼鞋則更顯甜美許多，以斜邊交叉束帶、鋸齒厚底與優雅輪廓受到矚目，掀起Balletcore穿搭熱潮。





▲FILA PEITO SD (兩色) NT$2480 。（圖／品牌提供）





▲FILA PEITO SD v2 (兩色) NT$2680 。（圖／品牌提供）







▲ECHAPPE VC v2 魔鬼氈瑪莉珍鞋 (兩色) NT$2880 。（圖／品牌提供）

最後不能錯過FILA熱賣款ECHAPPE VC v2瑪莉珍鞋，同樣以芭蕾舞鞋為靈感，設計有交叉鞋繩與魔鬼氈，兼顧夢幻感與穿脫便利，內裡泡棉鞋墊提升整體舒適度，適合長時間穿搭。可以搭配洋裝展現戀愛系Look，或混搭街頭風格的短裙與襪子，打造出活潑不羈的少女態度。





▲ISABEL MARANT與CONVERSE再度攜手推出第二波聯名系列 。（圖／品牌提供）



同時，ISABEL MARANT與CONVERSE再度攜手推出第二波聯名系列，結合雙方風格理念，選用經典Chuck 70鞋型為藍本，將品牌標誌性絲巾圖騰巧妙注入鞋面、鞋墊與半透明大底。本次系列包含黑色高筒與粉色低筒款式，以中性棕與大膽紅色演繹不羈浪漫，細節更印有ISABEL MARANT Logo，展現出恣意生活風格。廣告由Lila Moss領銜演繹，於巴黎街頭捕捉其自然率性姿態，完美呼應此系列的核心精神。鞋履將於 2025 年 6 月 10 日起，於微風信義與 SOGO 復興館之 ISABEL MARANT 專門店正式販售。