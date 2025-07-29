Gucci出免費LINE貼圖！「胖鯊魚拎經典包」16款實用對話必收

記者鮑璿安／台北報導

又有精品免費貼圖能夠下載了！Gucci於LINE官方帳號推出全新主題限定貼圖《胖鯊魚鯊西米》，以幽默童趣筆觸傳遞Gucci LIDO 2025夏季系列的奢華度假美學，即日起開放粉絲限時免費下載，為日常對話增添一抹義式時尚風情。

本次貼圖由Gucci攜手知名插畫創作者翊翎（YI-LING）聯名合作，以人氣角色「胖鯊魚鯊西米」為主角，融合Gucci 2025 LIDO系列的海濱度假靈感與標誌性時裝細節。靜態貼圖中描繪鯊西米穿梭義式海岸、踏浪嬉戲，融入代表性設計元素，包括漸層藍調的海水色彩、清爽海軍條紋與陽光灑落的光影，巧妙呼應LIDO系列隨性卻不失優雅的夏日語彙。語境也十分實用，包括了「讚」、「哈哈哈」、「早安」等。





▲Gucci於LINE官方帳號推出全新主題限定貼圖《胖鯊魚鯊西米》 。（圖／品牌提供）

除了服裝圖騰之外，貼圖更融入品牌多款經典包袋，包括Bamboo 1947竹節包、Horsebit 1955、Jackie 1961、GG Marmont與Ophidia系列等，展現Gucci歷久彌新的時尚魅力。

▼立即下載限定貼圖

https://line.me/S/sticker/35651

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▲演員楊祐寧擔任形象主角 。（圖／品牌提供）

同時，「Still Peaks」系列是Bottega Veneta對戶外服飾的一次嶄新詮釋，主打實穿性與設計感兼備的單品，包括男女裝皆有的霧面防水尼龍夾克、彈力針織長褲與貼身背心等；其中以柔軟羊絨打造的毛絨背心與外套亦為亮點，提供卓越保暖機能，同時保持品牌一貫的高級質感。顏色則呼應自然主題，選用如「海鹽白」、經典黑與「灌木青」等大地色系，完美契合山林與城市穿梭的需求。