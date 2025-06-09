劉品言、連晨翔結婚照藏亮點！日常輕婚紗「同品牌放閃」甜翻

記者鮑璿安／綜合報導

女星劉品言驚喜宣佈與連晨翔的結婚喜訊，目前已經懷孕三個月，好消息一公開就掀起廣大粉絲獻上祝福，而她的甜蜜婚紗照也公開，畫面中劉品言一次換上多套輕婚紗造型，穿著Club Monaco的雪紡長裙成為焦點，是時下很流行的日常風格，展現低調卻滿溢幸福的氛圍。





▲劉品言與連晨翔宣佈結婚消息，穿著Club Monaco的雪紡長裙成為焦點 。（圖／翻攝自IG）

劉品言在帖文中感性寫下：「謝謝連晨翔，謝謝我們的小孩，謝謝世界贈與我的平凡與不平凡。請用守護的心祝福我們，Thank you。」兩人身穿清新自然的白色系造型，在綠意盎然的庭院中甜蜜合照，畫面中，劉品言身上來自Club Monaco的雪紡長裙更是焦點，採細肩帶交叉設計，輕盈的雪紡材質配上淡藍色水墨風印花，不僅呼應夏日氛圍，更襯托出新娘柔美而自然的氣息，手捧象徵愛情與純潔的白玫瑰與香檳玫瑰捧花，模樣十分甜蜜。





▲劉品言第二套白色無袖洋裝，是日常婚紗照的極佳穿搭範本。（圖／翻攝自IG）



而劉品言第二套白色無袖洋裝，也是日常婚紗照的極佳範本，同樣出自Club Monaco，休閒版型和針織元素展現她的輕盈柔美。連晨翔則以簡約風格現身，全身以溫柔米灰色為主調，是Club Monaco的男裝系列，兩人默契選擇同品牌穿搭，他內搭白T恤外罩短袖開襟襯衫，與品言十指緊扣，幸福感十足。