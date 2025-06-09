fb ig video ETtoday search mobile

劉品言、連晨翔結婚照藏亮點！日常輕婚紗「同品牌放閃」甜翻

>

記者鮑璿安／綜合報導

女星劉品言驚喜宣佈與連晨翔的結婚喜訊，目前已經懷孕三個月，好消息一公開就掀起廣大粉絲獻上祝福，而她的甜蜜婚紗照也公開，畫面中劉品言一次換上多套輕婚紗造型，穿著Club Monaco的雪紡長裙成為焦點，是時下很流行的日常風格，展現低調卻滿溢幸福的氛圍。

▲▼ 劉品言 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 劉品言 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 劉品言 。（圖／翻攝自IG）

▲劉品言與連晨翔宣佈結婚消息，穿著Club Monaco的雪紡長裙成為焦點 。（圖／翻攝自IG）

劉品言在帖文中感性寫下：「謝謝連晨翔，謝謝我們的小孩，謝謝世界贈與我的平凡與不平凡。請用守護的心祝福我們，Thank you。」兩人身穿清新自然的白色系造型，在綠意盎然的庭院中甜蜜合照，畫面中，劉品言身上來自Club Monaco的雪紡長裙更是焦點，採細肩帶交叉設計，輕盈的雪紡材質配上淡藍色水墨風印花，不僅呼應夏日氛圍，更襯托出新娘柔美而自然的氣息，手捧象徵愛情與純潔的白玫瑰與香檳玫瑰捧花，模樣十分甜蜜。

▲▼ 劉品言 。（圖／翻攝自IG）

▲劉品言第二套白色無袖洋裝，是日常婚紗照的極佳穿搭範本。（圖／翻攝自IG）

而劉品言第二套白色無袖洋裝，也是日常婚紗照的極佳範本，同樣出自Club Monaco，休閒版型和針織元素展現她的輕盈柔美。連晨翔則以簡約風格現身，全身以溫柔米灰色為主調，是Club Monaco的男裝系列，兩人默契選擇同品牌穿搭，他內搭白T恤外罩短袖開襟襯衫，與品言十指緊扣，幸福感十足。

關鍵字：

劉品言, 連晨翔, 喜訊, 婚禮, 懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

熱門文章

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

Jisoo高馬尾復古風美翻

Jisoo高馬尾復古風美翻

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

ET Fashion

推薦閱讀

看似溫和但生氣起來最狠星座Top3　天秤「笑著翻臉」讓人超震撼

看似溫和但生氣起來最狠星座Top3　天秤「笑著翻臉」讓人超震撼

星巴克今起推15款「大杯以上買一送一」　出示文內截圖即可享優惠

星巴克今起推15款「大杯以上買一送一」　出示文內截圖即可享優惠

畢業季來臨！3部經典日劇推薦　回首那些用盡全力哭笑的校園時光

畢業季來臨！3部經典日劇推薦　回首那些用盡全力哭笑的校園時光

「最值得深交」星座Top 3 ！第一名默默提供情緒價值　陪你走過低潮 劉品言、連晨翔結婚照藏亮點！日常輕婚紗「同品牌放閃」甜翻 3款助眠好物讓你一鍵關機！精神渙散、慢性病不上身 GD也在練！5招彈力帶「瘦全身運動」教學　加碼超強瘦腿動作假胯寬OUT 《機醫》高允貞顯嫩唇適合夏天！同款唇膏＋類似色推薦　素顏擦也好看 水果早上空腹吃最好！營養師傳授6種「記憶力集中」早餐食譜 《九重紫》李昀銳代言The North Face帥翻！最潮疊穿微露肌肉超養眼

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面