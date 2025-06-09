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法網男女冠軍勞力士全包了　艾卡拉茲戴129萬新錶領獎

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▲▼ 法網冠軍 。（圖／路透社）

▲西班牙網球名將艾卡拉茲抱回法國網球公開賽冠軍獎盃，手腕上的勞力士新錶也吸睛。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

不得不讚嘆瑞士錶界龍頭勞力士（Rolex）選代言人眼光精準，2025年法國網球公開賽的男、女單冠軍全被自家代言人包了！西班牙網球名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）歷經5小時29分鐘5盤大戰、法網史上最漫長的決賽，終於衛冕成功，戴著勞力士最新錶款領獎；女單冠軍則由21歲美國選手高芙（Coco Gauff）拿下，戴上勞力士已停產的葡萄紫面盤Oyster Perpetual腕錶享受榮耀時刻。

▲▼法網錶 。（圖／公關照）

▲艾卡拉茲戴的勞力士綠松石藍漆面錶面的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18K金腕錶，1,291,000元。（圖／勞力士提供）

在本屆法網男單決賽上演史詩般大戰的艾卡拉茲與義大利世界球王辛納（Jannik Sinner），都是勞力士代言人，兩人選錶眼光也相似，法網期間都戴著與賽車運動緊密相扣的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona橡膠錶帶款式，辛納所戴的錶款為18K永恒玫瑰金錶配日亮金色面盤，而衛冕成功的艾卡拉茲戴最新款的綠松石藍漆面錶面Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18K金腕錶，亮眼配色十分吸睛。

▲▼ 法網 。（圖／路透社）

▲▼法網錶 。（圖／公關照）

▲義大利網球選手辛納敗陣掩不住失望，他佩戴勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18K永恒玫瑰金錶，1,357,000元。（圖／路透社）

登上法網女單后座的高芙也是勞力士代言人，她戴著Oyster Perpetual紫色面盤的不鏽鋼錶開心抱著法網獎盃，她於2023年在美國網球公開賽奪得生涯首座大滿貫獎盃時也戴同款錶，儼然已成為她的幸運物；因敗下陣而流下傷心眼淚的白俄羅斯頭號種子、當今球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），則是AP錶擁護者，在賽期都戴Royal Oak皇家橡樹系列18K金綠松石面盤腕錶，與她的戰袍色系完美呼應。

▲▼ 法網 。（圖／路透社）

▲美國女將高芙贏得2025法國網球公開賽冠軍，戴著已停產的勞力士葡萄紫色的Oyster Perpetual腕錶領獎。（圖／路透社）

▲▼ 法網 。（圖／路透社）

▲當今球后莎巴蓮卡在法網女單決賽敗陣流下傷心淚水（圖／路透社）

▲▼法網錶 。（圖／公關照）

▲莎巴蓮卡戴的AP皇家橡樹18K金綠松石面盤腕錶與服裝色系相呼應，2,150,000元。

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關鍵字：

法國網球公開賽, Rolex, 勞力士, AP, 艾卡拉茲, 辛納, 高芙, 沙巴蓮卡

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