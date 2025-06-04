李炳憲2700萬陀飛輪錶閃爆　正反面近30克拉美鑽耀眼奪目

▲李炳憲盛裝出席Netflix年度盛事「Tudum 2025」，宣傳《魷魚遊戲》第三季。（圖／翻攝byunghun0712 IG ）

記者陳雅韻／台北報導

《魷魚遊戲》第三季將於6月27日登場，主演的李政宰、李炳憲、康愛心、朴成焄以及T.O.P（崔勝鉉）日前齊聚洛杉磯，於Netflix年度盛事「Tudum 2025」上宣傳即將上映的新劇，身穿珍珠飾邊西裝的李炳憲服裝已夠搶眼，沒料到他的袖口時不時閃耀璀璨光芒，原來是戴上美國品牌Jacob & Co.鑲滿長方形切割鑽石的Caviar Tourbillon飛行陀飛輪鑽錶，價格超過2700萬元。





▲李炳憲佩戴Jacob & Co. Caviar Tourbillon飛行陀飛輪鑽錶，約27,000,000元。（圖／翻攝jacobandco IG ）

創立之初以珠寶設計深受饒舌歌手喜愛的Jacob & Co.，近幾年朝高複雜功能錶款與奢華珠寶錶之路邁進，包括足球巨星C羅、歌壇天后蕾哈娜都是忠實擁護者，此次李炳憲所戴的Caviar Tourbillon飛行陀飛輪18K白金鑽錶，即結合品牌兩大領域的強項，6時位置為不停旋轉的陀飛輪裝置，面盤、錶殼與錶耳則以隱密式鑲嵌373顆總重約29.5克拉長方形切割鑽石，耀眼奪目。





▲李炳憲日前參加寶璣250周年活動。（圖／byunghun0712 IG ）

令人驚嘆的是翻轉至錶背，可見Jacob & Co.為自動上鍊機芯鑲嵌338顆鑽石，正反面都閃耀，成為李炳憲登台最亮眼的配件。他日前也受瑞士名錶寶璣（Breguet）之邀，出席品牌於首爾舉辦的250周年慶祝活動，當天他以白西裝搭配寶璣陀飛輪腕錶，展現紳士風範。

