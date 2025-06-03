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私人飛機是「大馬最美千金」秀場　愛馬仕夢幻包齊發

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▲▼ 大馬千金 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴拎愛馬仕以巴黎福寶大道24號旗艦店為靈感設計的Faubourg柏金包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／綜合報導

愛馬仕（HERMÈS）喜馬拉雅鱷魚皮製手袋、以巴黎福寶大道24號旗艦店為靈感設計的Faubourg柏金包、有可愛表情與小手的Kelly Doll包，並列收藏家三大夢幻逸品，「大馬最美千金」陳雪鈴每一款都有，近日她與家人搭乘私人飛機出遊，就帶上後兩者。

▲▼ 大馬千金 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴與小孩搭私人飛機度假，帶愛馬仕橘色Kelly Doll包與61,000元LOEWE拉菲草編織包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

陳雪鈴4月在巴黎愛馬仕專賣店買到難得一見的Faubourg柏金包，她近期已拎著此款雨天版限量包趴趴走，她還收藏以雪為主題的版本；而近日帶著一雙兒女到海島度假，私人飛機上可見愛馬仕另一款熱門包—橘色的Kelly Doll包，包上裝飾著彎彎眉毛，雙眼斜向上側，鎖頭代表鼻子，揚起一抹微笑，雙手向前伸而且腳掌向前，逗趣模樣堪稱品牌最有童趣的手袋。

▲▼ 大馬千金 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴搭機不忘宣傳自創品牌保養品。（圖／翻攝chrystan_x IG）

夏季出遊也少不了度假風格的拉菲草編織包，陳雪鈴此次海島行帶上LOEWE編織包，包身兩側還有花邊裝飾展現甜美風格。分享美麗包款同時，身為企業家的她不忘大推自創品牌LUMI Beauty保養品，展示搭機必備的護膚品做宣傳。
 

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關鍵字：

陳雪鈴, Loewe, Hermes, 愛馬仕

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