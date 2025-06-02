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陳傑憲走出失言風波　別上鑽石胸針當紳士

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▲▼ 銀座白石 。（圖／翻攝IG）

▲「台灣隊長」陳傑憲首度以銀座白石代言人身份公開亮相。（圖／銀座白石提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

「台灣隊長」陳傑憲日前在影片中談及台語俚語時，說出「厝若欲興，某愛照三頓揍」，挨批對女性不尊重，他連忙在個人社群發文道歉，強調絕無歧視女性。他走出失言風波，今（2日）以日本珠寶品牌GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石與比利時百年珠寶品牌EXELCO DIAMOND代言人身份，出席高雄夢時代百貨雙品牌新櫃開幕記者會，西裝上別著La Gloire鑽石胸針，展現紳士魅力。

▲▼ 銀座白石 。（圖／翻攝IG）

▲陳傑憲佩戴男士專屬胸針La Gloire登場。

陳傑憲首度以銀座白石與EXELCO DIAMOND代言人身份出席公開活動，他表示過往是「珠寶小白」，以為鑽石越大顆價值越高，現在了解美鑽是「越亮越貴」，替老婆選鑽石不再有障礙。今年品牌除了迎來「台灣隊長」當代言人，也是進軍台灣市場8周年，特別引進「真鑽皇冠租借服務」，精選8頂由資深珠寶工匠手工打造的百萬真鑽冠冕，為新娘增添華麗風采。

▲▼ 銀座白石 。（圖／翻攝IG）

▲銀座白石提供真鑽皇冠租借服務，此為Princess Rhea小花與枝葉造型冠冕。

▲▼ 銀座白石 。（圖／翻攝IG）

▲銀座白石Centifolia冠冕套組設計靈感源自瑪麗皇后最愛的百瓣玫瑰。

點睛品旗下鑽石品牌Promessa的小皇冠18K白金鑲鑽戒指，也是新人熱門選擇，主鑽以四爪鑲嵌，搭配Ｖ字鑲鑽戒環，耀眼奪目，且從側邊欣賞宛如愛心輪廓，甜蜜盡在不言中。

▲▼ 銀座白石 。（圖／翻攝IG）

▲點睛品Promessa小皇冠18K白金鑲鑽戒指。（圖／翻攝點睛品官網）

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關鍵字：

陳傑憲, 銀座白石, 點睛品

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