「甜茶」157萬卡地亞鑽錶閃耀NBA　與網紅女友穿橘裝挺尼克隊

▲「甜茶」提摩西夏勒梅（左）是NBA紐約尼克隊鐵粉，戴百萬卡地亞鑽錶觀賽。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）是NBA紐約尼克隊忠實粉絲，近日每逢尼克隊出賽，他必定坐頭排為支持隊伍打氣，失望或開心神情全掛在臉上，而他的穿搭也費盡心思，日前他穿高端銀飾品牌Chrome Hearts訂製的新裝觀戰，整體橘色與藍色服裝完美呼應尼克隊Logo色調；另一場比賽則戴上卡地亞（Cartier）1,570,000元鑽錶，高調吸睛。





▲提摩西夏勒梅戴的卡地亞Baignoire Allongée鑽錶中型款， 1,570,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

有趣的是提摩西夏勒梅看NBA比賽所戴的卡地亞Baignoire Allongée鑽錶中型款，過去被視為女錶，但勇於走在潮流尖端的他打破性別界線，戴上獨特修長線條的Baignoire橢圓錶款，此系列前身是1958年推出的Ovale cintré腕錶，於1973年更名為Baignoire，他所戴的白K金款式鑲有267顆共重2.67克拉的圓形明亮式切割鑽石，搭載卡地亞1917 MC型工作坊手動上鍊機械機芯。





▲穿著Chrome Hearts訂製裝的提摩西夏勒梅（左）摟著女友凱莉珍娜看球賽，凱莉珍娜橘色皮衣是Jean Paul Gaultier古董衣。（圖／美聯社）

除了卡地亞鑽錶耀眼，提摩西夏勒梅在另一場比賽穿的橘藍配色Chrome Hearts外套與點綴經典十字圖案的褲子也備受矚目，愛相隨的百億身家網紅女友凱莉珍娜（Kylie Jenner），當天也穿上Jean Paul Gaultier橘色古董皮衣，示範情侶穿搭大曬恩愛。

