池昌旭手臂肌肉線條太逼人　時髦雷達表也搶鏡

▲池昌旭自拍大秀手臂肌肉線條，手腕上戴著代言的雷達表。（圖／翻攝jichangwook IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓星池昌旭日前首度造訪高雄，挑戰他出道16年來第一次掌主持棒，在高雄國家體育場主持韓流拼盤演唱會「KT POP」，他藏不住興奮心情，現學現賣台語「水啦」逗樂粉絲，他當天身穿金屬光澤襯衫搭配黑褲上台，演唱會後更在IG放福利，脫下襯衫僅著內搭背心，露出健壯的手臂肌肉線條，大秀他代言的雷達表（Rado）。





▲池昌旭戴雷達True Square真我方形系列開芯自動錶， 103,100元。（圖／雷達表提供）

池昌旭去年曾為雷達表來台宣傳，此次主持演唱會不忘戴上愛錶上陣，選戴要價103,100元的True Square真我方形系列開芯自動錶，此款以黑色高科技陶瓷打造的方形錶時髦摩登，開芯設計可欣賞具80小時動力儲存的R 734型自動上鍊機芯，時標點綴12顆鑽石更添奢華氣息。





▲池昌旭佩戴Tom Ford墨鏡展現巨星氣場。（圖／翻攝jichangwook IG）

除了有雷達表相伴，巨星行頭少不了墨鏡，池昌旭戴上Tom Ford墨鏡自拍，帥氣指數破表。此外，他的可愛行徑也吸睛，在後台時與後輩歌手互動並忙著拍攝挑戰影片（Challenge影片），IVE、Monsta X等團體都上傳與他跳舞的影片，而結束4小時主持後，他一路蹦蹦跳跳開心下班，模樣相當逗趣。

