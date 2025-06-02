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泰勒絲購回版權金光閃閃　LV與Tiffany鑽戒見證開心時刻

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▲▼泰勒絲 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲泰勒絲夢想成真買回首6張專輯母帶錄音權。（圖／翻攝taylorswift IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）歷經6年纏鬥的版權之爭迎來美好結果，她日前宣布成功買回《Taylor Swift》、《Fearless》、《Speak Now》、《Red》、《1989》和《Reputation》等首6張專輯的母帶錄音權，她以鄰家女孩的裝扮與6張專輯合影紀念，搭配的首飾名錶洩露她的天后身價，行頭包括卡地亞（Cartier）鑽錶、LV（Louis Vuitton，路易威登）與Tiffany鑽戒。

▲▼泰勒絲 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲泰勒絲穿Khaite衣搭牛仔褲，搭配卡地亞金錶、LV與Tiffany珠寶。（圖／翻攝taylorswift IG）

泰勒絲未公開從「Shamrock Capital」公司手中收購6張專輯和相關視覺資料的價格，外媒推估近百億元台幣，不過她仍認為相當值得，終於完成她所創作的所有音樂都屬於她個人的心願，雖然此次出手花費不少，但她吸金功力驚人，「富比世」（Forbes）推估她身家早已突破300億元。

▲▼泰勒絲 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲泰勒絲近日常戴LV Le Dmier de Louis Vuitton黃K金鑽戒，144,000元。（圖／翻攝LV官網）

身為百億富婆，泰勒絲鮮少浮誇首飾上身，多以各品牌適合日常佩戴的經典款為主，她開心與買回版權的6張專輯合影時，戴著LV Le Dmier de Louis Vuitton黃K金鑽戒，斜面戒環上鑲有兩排鑽石，排列出經典的Damier格紋圖案；另一款為Tiffany T系列Ｗire鑽石線圈戒指，開口設計的戒指兩端為鑲鑽T字，靈感源自1975年典藏手鍊，也向品牌與紐約精神致敬，兩款戒指都是她近期貼身佩戴的首飾。

▲▼泰勒絲 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲泰勒絲戴Tiffany T系列Ｗire鑽石線圈戒指，94,000元。（圖／翻攝Tiffany官網）

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關鍵字：

泰勒絲, LV, Louis Vuitton, Tiffany

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