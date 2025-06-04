梅西迷愛馬仕大包款　老婆獨鍾迷你凱莉包

▲梅西拎穿KITH與adidas聯名潮服搭配愛馬仕黑色Haut à courroies包。（圖／翻攝leomessi IG）

記者陳雅韻／台北報導

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）身家不凡，經常佩戴最新款式名錶，而包款也各個有來頭，近日拎的大尺寸黑色包款出自愛馬仕（HERMÈS）的設計，乍看頗像Birkin柏金包，事實上包身比例不同，他的包款高度較高更貼近長方形輪廓，提把手柄也較短，為愛馬仕為騎士放置馬鞍與靴子設計的Haut à courroies包。

愛馬仕採梯形設計的Haut à courroies包，不僅為騎士而生，更在汽車年代成為旅行包款，大容量的設計適合梅西移師不同球場、短期旅行使用，他選擇經典不敗的黑色款，與他所穿的KITH與adidas聯名潮服完美搭配。

▲安托內雅經常拎愛馬仕粉紅迷你凱莉包。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）





▲安托內雅也收藏黑色款的愛馬仕迷你凱莉包。（圖／翻攝leomessi IG）

梅西老婆安托內雅（Antonela Roccuzzo）也是愛馬仕擁護者，曾曝光衣帽間中的名牌包牆，而她出席公開活動最常拎的是小巧可愛的迷你凱莉包，甜美的粉紅色與黑色凱莉包都是她的心頭好。