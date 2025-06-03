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「甜茶」女友挺尼克隊拎藍色愛馬仕　凱莉珍娜還挖出20年Dior包

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▲▼甜茶 。（圖／ＣＦＰ）

▲提摩西夏勒梅與凱莉珍娜越愛越高調，一起在NBA賽場為尼克隊加油。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

今年NBA東區冠軍賽印第安那溜馬擊退紐約尼克隊，是溜馬隊自2000年後首度打進總冠軍賽，場上比賽刺激精彩，觀眾席第一排也很熱鬧，最吸睛情侶檔當數好萊塢男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與百億身家網紅凱莉珍娜（Kylie Jenner），幾乎每場都到的兩人費盡心機穿搭，不僅是穿情侶裝放閃，更是為表現對尼克隊的熱烈支持，兩人都以球隊標誌性的橘與藍色服裝亮相，凱莉珍娜特別帶上藍色愛馬仕（HERMÈS）凱莉包，果然是品牌資深藏家，什麼顏色都難不倒她。

▲▼ Kelly bag 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲凱莉珍娜行李箱裡裝著Dior鱷魚皮包（右上），愛馬仕凱莉包（右下）與香奈兒白色高跟鞋。（圖／翻攝Kylie Jenner IG）

提摩西夏勒梅與凱莉珍娜越愛越高調，看NAB球賽除了大聲為尼克隊加油，也不忘親親抱抱曬恩愛，兩人的尼克隊橘與藍配色造型也很有看頭，提摩西夏勒梅有高端銀飾品牌Chrome Hearts為他打造外套與褲子，凱莉珍娜則挖出她的愛馬仕凱莉包與古董皮衣，漂亮觀戰。

凱莉珍娜特別在IG開行李箱秀追溜馬隊比賽的時尚配件，除了電光藍色的愛馬仕凱莉包，還有John Galliano 2001年為Dior設計的鱷魚皮Malice肩背包，此款包已有超過20年歷史依然保存完好，她還帶上香奈兒（CHANEL）白色高跟鞋與多款尼克隊帽子與服裝，相當用心。

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關鍵字：

甜茶提摩西夏勒梅, 凱莉珍娜, Hermes, 愛馬仕, Dior

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