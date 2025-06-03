三軸陀飛輪通透設計被看光　Franck Muller加10日鍊傲秀工藝

▲Franck Muller結合三軸陀飛輪結合10日鍊的Vanguard Revolution Skeleton Collection腕錶。（圖／Franck Muller提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

創立於1992年的瑞士名錶Franck Muller，以複雜功能、獨特走時、寶石鑲嵌與藝術設計聞名，2023年調整全球營運策略，強化亞洲市場佈局，正式在台成立分公司並設立維修中心，與台灣收藏家建立更緊密關係，今（3日）發表2025年全新力作，從高複雜功能錶Vanguard Revolution 3 Skeleton到華麗Vanguard Curvex Cut Flower珠寶錶，都彰顯品牌在專精領域的大膽創意與精湛工藝。





▲Franck Muller以專利 Curvex Cut™ 鑽石切割技術為Vanguard Curvex Cut Flower腕錶上的綻放花朵增添華麗光彩。

Franck Muller於高複雜領域樹立不少經典，曾發表轉速最快、框架最大、框架最小，以及全球首款三軸陀飛輪，今年新作Vanguard Revolution Skeleton Collection腕錶即結合三枚轉速不同框架的三軸陀飛輪與10日鍊長動能，並以通透鏤空形式呈現，讓佩戴者能飽覽機械運行之美；而在珠寶錶設計亦有新突破，Vanguard Curvex Cut Flower腕錶上盛開的花朵，鑲嵌運用專利Curvex Cut™ 切割寶石，特色是擁有73個切面與優美弧度，耀眼奪目。





▲Franck Muller將達文西發揚的「Sfumato」霧化手法，應用在Vanguard Sfumato Slim腕錶的面盤設計。

藝術也是Franck Muller靈感來源，新錶Vanguard Sfumato Slim的面盤色調隨著光影流轉變化，靈感源自文藝復興時期畫家達文西發揚的「Sfumato」霧化技法；品牌更進一步與法國街頭藝術家Jisbar合作為Vanguard Crazy Hours腕錶增添新意，他繪製新潮時標，例如笑臉為2、倒E代表3、金錢符號則是11，品牌共推出5款版本，各限量50只，Jisbar特別為不同版本繪製專屬畫作，並將畫作切分為50幅，隨錶附送。





▲Franck Muller與法國藝術家Jisbar攜手創作的 Vanguard Crazy Hours腕錶。

瑞士錶界勇於創新、挑戰新穎材質與複雜功能，也經常與藝術家聯手的品牌，HUBLOT榜上有名，今年適逢明星錶款Big Bang系列問世20周年，推出鈦金屬陶瓷款、皇金陶瓷款、亮彩紅陶瓷款、極致黑陶瓷款與魔力金等5款Big Bang系列20周年UNICO限量版腕錶慶祝，錶殼增大至43毫米，搭配流線型內縮式錶耳，更為大氣，搭載自製UNICO自動飛返計時機芯，其金質自動盤鐫刻20周年標誌彰顯紀念意義。





▲HUBLOT Big Bang系列20周年UNICO限量版魔力紅陶瓷款，982,000元。（圖／HUBLOT提供）





▲HUBLOT Big Bang系列20周年UNICO限量版魔力金款，1,253,000元。