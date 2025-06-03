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Oris慶生錶有彩蛋　夜光顯示浮出可愛小熊圖案

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▲▼ Oris 。（圖／公關照）

▲Oris於每年6月1日品牌創立紀念日推出Hölstein Edition腕錶，2025年版本限量250只，148,000元。（圖／Oris提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士腕錶品牌Oris每逢6月1日品牌創立紀念日，都會推出限量紀念錶慶生，這項傳統邁入第6年，發表限量250只的Hölstein Edition 2025腕錶，以冒險精神的飛行錶ProPilot為藍本進行設計，呈現低調簡約的黑白配色款式，最大亮點是此系列首度採用全螢光面盤，白色Super-LumiNova®夜光塗層在黑暗中綻放綠光，不僅易於讀時，更令人驚喜是3時至4時之間竟出現隱藏版的Oris小熊圖案，可愛極了。

▲▼ Oris 。（圖／公關照）

▲Oris Hölstein Edition腕錶於暗處展現夜光時，面盤3時與4時之間會出現隱藏版的Oris小熊圖案。

Hölstein Edition 2025腕錶延續ProPilot錶款傳統，配備飛行錶圈與旋入式錶冠，錶殼覆以霧黑DLC塗層，搭配靈感源自飛機座椅安全帶的黑色織布錶帶與經典LIFT錶扣，而錶背也有吸睛設計，外圈設有Super-LumiNova®夜光塗層，並鐫刻「Hölstein Edition 2025」字樣，透過透明藍寶石水晶底蓋可欣賞Oris自製Calibre 400自動上鍊機芯，具絕佳抗磁性與5日動力儲存，此錶款同時傳承歷年Hölstein Edition特色，沒有設日期窗。

▲▼ Oris 。（圖／公關照）

▲錶背外圈設有Super-LumiNova®夜光塗層，並鐫刻「Hölstein Edition 2025」字樣。

名士（BAUME ET MERCIER） 夏季新錶近期陸續上市，利維拉系列推出適合夏日穿搭的白色面盤日曆自動上鍊腕錶，面盤飾以山海紋飾，並覆飾白色SuperLuminova夜光塗層會展現藍色螢光，鍍銠刻面時針和分針亦覆以白色SuperLuminova®夜光塗層，可清晰讀取時間，整體設計一如品牌風格簡潔優雅。

▲▼ Oris 。（圖／公關照）

▲名士利維拉系列日曆自動上鍊腕錶，90,000元。（圖／名士提供）

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關鍵字：

Oris, 名士

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