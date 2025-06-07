Seiko潛水錶海藍色有深意　喚起保育海洋意識

▲Seiko Prospex「Save the Ocean」X PADI聯名錶SRPK01K1，21,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

為戶外運動而生的Seiko Prospex，自2016年起與全球最大潛水組織PADI展開深度合作，將海洋保育納入品牌核心價值，透過「Save the Ocean」計畫參與全球海洋保育行動，為迎接6月8日世界海洋日，品牌特別打造Prospex系列「Save the Ocean」PADI聯名潛水錶SRPK01K1與SRPJ93K1，藉由海藍色的設計與強悍的潛水性能，喚起大眾守護海洋的心。





▲Seiko Prospex「Save the Ocean」X PADI聯名錶矽膠錶帶款SRPK01K1，20,500元。

SEIKO Prospex系列「Save the Ocean」PADI聯名潛水錶SRPK01K1與SRPJ93K1，面盤採用海洋漸層色調，飾以波浪圖案，SRPK01K1為不鏽鋼鍊帶錶，後者搭配波浪狀的矽膠錶帶，均搭載機械機芯，防水達200米。





▲Oris大堡礁IV限量腕錶全球限量2000只，128,800元。（圖／Oris提供）

瑞士腕錶品牌Oris也投身海洋保育，與澳洲非營利組織珊瑚礁復育基金會合作，致力於復育珊瑚樹系統，以恢復受污染和氣候變遷影響的珊瑚礁，Oris藉由推出聯名錶款支持基金會工作，去年聯手打造的大堡礁IV限量腕錶，將大堡礁夢幻的藍綠漸變海洋色彩與陽光化為面盤迷人色調，是品牌罕見從12時垂直延伸漸變面盤設計，搭載Calibre 400自製機芯，全球限量2000只。

