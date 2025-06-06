fb ig video ETtoday search mobile

林依晨懷孕後期美成這樣　孕肚神隱秀伯爵百萬鑽錶

>

▲▼ 林依晨,Gemma Chan 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲林依晨成為伯爵品牌摯友，示範最新錶款與珠寶。（圖／翻攝linyichen.ariellin IG）

記者陳雅韻／台北報導

42歲的林依晨與老公林于超結婚10年，育有3歲女兒「小小林」，今夏將迎接第二個寶寶，她自懷孕後未公開亮相，只有在五月底時魏如萱po出她與圈內好友陶晶瑩母女、許哲珮、徐佳瑩、作家張曼娟聚餐的照片中露臉，今（6日）她無預警獻上驚喜，分享她正式成為伯爵（PIAGET）品牌摯友戴百萬鑽錶與手環的美照，雖然孕肚依然神隱，但氣色相當好，讓網友們盛讚「好美」。

▲▼ 林依晨,Gemma Chan 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲林依晨戴伯爵SIXTIE系列18K金鑽錶1,260,000元，Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋手環222,000元。（圖／翻攝linyichen.ariellin IG）

林依晨懷第二胎十分低調，邁入懷孕後期的她，在新照中只露巴掌臉與纖細手部，展示伯爵SIXTIE系列18K金鑽錶與Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋手環，她戴上獨特梯形錶殼的SIXTIE腕錶感觸特別深，因爲有點規矩，又不是太規矩的錶殼、柔潤層疊的條紋錶圈，以及像水流波動般起伏綿延的錶鍊，巧妙反映女性柔中亦可帶剛的性格，與她是女人、妻子與母親等不同角色相呼應，展現俏皮趣味、亦可優雅細緻與溫暖包容等特質。

▲▼ 林依晨,Gemma Chan 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲林依晨邁入懷孕後期，氣色很好。（圖／翻攝linyichen.ariellin IG）

卡地亞（Cartier）近日則宣布英國籍的華裔女星陳靜（Gemma Chan）成為品牌大使，由她演繹最新EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列，她憑藉電視劇《人類》曾獲英國演藝學院獎（BAFTA）提名，在電影《瘋狂亞洲富豪》、《永恆族》也有亮眼表現，近期更投入製片工作，開發並主演關於傳奇華裔美籍女星黃柳霜的傳記電影，此外，她對於公益活動也十分熱衷，是英國UNICEF聯合國兒童基金會的親善大使，人美心善成為卡地亞華麗代言家族的一員。

▲▼ 林依晨,Gemma Chan 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲英國籍華裔女星陳靜是卡地亞最新品牌大使。（圖／卡地亞提供）

►「甜茶」157萬卡地亞鑽錶閃耀NBA　與網紅女友穿橘裝挺尼克隊

►風Luxury／張韶涵搶戴2款勞力士新錶　綠松石藍Daytona好搶眼

關鍵字：

林依晨, PIAGET, 伯爵, Cartier, 卡地亞, 陳靜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#柴柴 看 #獸醫 超乖！ 乖躺台上 #打針 還自動 #抬腳腳

熱門文章

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

Jisoo高馬尾復古風美翻

Jisoo高馬尾復古風美翻

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

ET Fashion

推薦閱讀

風Luxury／張韶涵搶戴2款勞力士新錶　綠松石藍Daytona好搶眼

風Luxury／張韶涵搶戴2款勞力士新錶　綠松石藍Daytona好搶眼

香港前女首富捨名牌衣穿自己鉤織衫　背愛馬仕包洩千億富太身份

香港前女首富捨名牌衣穿自己鉤織衫　背愛馬仕包洩千億富太身份

Swatch聯名Blancpain潛水錶添濕度指示計　變色提示錶盤有水分

Swatch聯名Blancpain潛水錶添濕度指示計　變色提示錶盤有水分

水果早上空腹吃最好！營養師傳授6種「記憶力集中」早餐食譜 職場巴結王星座Top 3 ！第一名超會看臉色　出張嘴就能加薪升遷 職場大忌！讓上司翻白眼的5種稱呼　「叫哥、姐」其實超失禮 香港前女首富捨名牌衣穿自己鉤織衫　背愛馬仕包洩千億富太身份 「最值得深交」星座Top 3 ！第一名默默提供情緒價值　陪你走過低潮 大谷翔平邊比賽邊保養超敬業！網讚：根本最稱職代言人 鬼塚虎又一雙復古跑鞋要火了！三大亮點、四款新色一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面