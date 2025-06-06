林依晨懷孕後期美成這樣　孕肚神隱秀伯爵百萬鑽錶

▲林依晨成為伯爵品牌摯友，示範最新錶款與珠寶。（圖／翻攝linyichen.ariellin IG）

記者陳雅韻／台北報導

42歲的林依晨與老公林于超結婚10年，育有3歲女兒「小小林」，今夏將迎接第二個寶寶，她自懷孕後未公開亮相，只有在五月底時魏如萱po出她與圈內好友陶晶瑩母女、許哲珮、徐佳瑩、作家張曼娟聚餐的照片中露臉，今（6日）她無預警獻上驚喜，分享她正式成為伯爵（PIAGET）品牌摯友戴百萬鑽錶與手環的美照，雖然孕肚依然神隱，但氣色相當好，讓網友們盛讚「好美」。





▲林依晨戴伯爵SIXTIE系列18K金鑽錶1,260,000元，Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋手環222,000元。（圖／翻攝linyichen.ariellin IG）

林依晨懷第二胎十分低調，邁入懷孕後期的她，在新照中只露巴掌臉與纖細手部，展示伯爵SIXTIE系列18K金鑽錶與Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋手環，她戴上獨特梯形錶殼的SIXTIE腕錶感觸特別深，因爲有點規矩，又不是太規矩的錶殼、柔潤層疊的條紋錶圈，以及像水流波動般起伏綿延的錶鍊，巧妙反映女性柔中亦可帶剛的性格，與她是女人、妻子與母親等不同角色相呼應，展現俏皮趣味、亦可優雅細緻與溫暖包容等特質。





▲林依晨邁入懷孕後期，氣色很好。（圖／翻攝linyichen.ariellin IG）

卡地亞（Cartier）近日則宣布英國籍的華裔女星陳靜（Gemma Chan）成為品牌大使，由她演繹最新EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列，她憑藉電視劇《人類》曾獲英國演藝學院獎（BAFTA）提名，在電影《瘋狂亞洲富豪》、《永恆族》也有亮眼表現，近期更投入製片工作，開發並主演關於傳奇華裔美籍女星黃柳霜的傳記電影，此外，她對於公益活動也十分熱衷，是英國UNICEF聯合國兒童基金會的親善大使，人美心善成為卡地亞華麗代言家族的一員。





▲英國籍華裔女星陳靜是卡地亞最新品牌大使。（圖／卡地亞提供）