香港前女首富捨名牌衣穿自己鉤織衫　背愛馬仕包洩千億富太身份

▲甘比近期經常穿自己鉤織的服裝，背愛馬仕粉紅色鴕鳥皮迷你凱莉包。（圖／翻攝happyyarn_kimbee IG ）

記者陳雅韻／台北報導

曾是香港女首富、身家推估高達2800億元的華人置業行政總裁兼執行董事陳凱韻（甘比），從娛樂記者成為富商劉鑾雄之妻的灰姑娘故事，一直為人津津樂道，她變身為豪門富太後積極參與公益活動，更為推廣編織療癒女性身心開設鉤織店，過往總是香奈兒（CHANEL）等最新名牌衣上身的她，近日亮相所穿的服裝幾乎都出自鉤織店，且多是她親手製成，穿起來格外有成就感。





▲甘比與小女兒穿鉤織母女裝。（圖／翻攝happyyarn_kimbee IG ）

甘比開啟鉤織興趣，源自疫情期間兒子的要求，她向毛線店求援希望賜教，卻遭店員拒絕，激發她學習與開店鬥志，開設Happy Yarn鉤織店，她也成為最佳代言人，經常穿著鉤織衣物出席公開活動，不過從她搭配的包款依然洩露千億身家的貴太太身份，曾背愛馬仕（HERMÈS）粉紅鴕鳥皮迷你凱莉包搭配粉紅鉤織衫亮相。





▲鄭秀文也拎好友甘比的鉤織包。（圖／翻攝happyyarn_kimbee IG ）

除了為自己鉤織新衣服，甘比身旁的親友也經常收到她親自鉤織的禮物，她曾製作母女裝，也為歌手鄭秀文鉤織手提包，讓鄭秀文開心拎上街宣傳，展現兩人的好交情。

