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Swatch聯名Blancpain潛水錶添濕度指示計　變色提示錶盤有水分

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▲▼Swatch Blancpain 。（圖／公關照）

▲Swatch與Blancpain聯名Bioceramic Scuba Fifty Fathoms 系列新錶 GREEN ABYSS，13,000元。（圖／ Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch與同集團的Blancpain聯名Bioceramic Scuba Fifty Fathoms 系列再添新作，致敬 Blancpain 於 1953 年所推出的首款專業潛水錶 Fifty Fathoms 五十噚，並從深邃海洋中神秘的生態系統獲得靈感，打造綠色、沙米色和黑色組合的GREEN ABYSS 腕錶，最特別的是6時位置設有濕度指示計，可測到水分存在，確保腕錶的防水性能沒有受之前的潛水活動影響。

▲▼Swatch Blancpain 。（圖／公關照）

▲Swatch與Blancpain聯名Green Abyss錶的背面機芯展示Felimare picta數位印刷圖案。

Swatch GREEN ABYSS 腕錶的濕度指示計變色時，即表示錶盤中存有水氣，此設計源自Blancpain 1954年起將此功能納入潛水俱樂部和軍事機構打造錶款，獨特的雙色指示功能 Fifty Fathoms 五十噚腕錶皆根據美國海軍規格以「MIL-SPEC」命名；此外，GREEN ABYSS 腕錶呈現Blancpain Fifty Fathoms 腕錶經典特色，包括復古標誌、優異防水性能、抗磁保護、安全旋轉錶圈、絕佳易讀性，並搭載SISTEM51機械機芯，錶背顯露的機芯以Felimare picta數位印刷圖案裝飾，是一種色彩鮮艷的裸鰓類動物，點出錶款與海洋的連結。

▲▼Swatch Blancpain 。（圖／公關照）

▲Blancpain五十噚潛水自動腕錶，581,000元。（圖／ Blancpain提供）

Blancpain今年則推出全新42毫米錶殼尺寸的五十噚潛水自動錶，以各個角度都展現璀璨光澤的亮面不鏽鋼錶殼搭配黑色面盤，展現鮮明的對比，搭載具5日動力儲存的1315型自動上鍊機芯，共有亮面不鏽鋼鍊帶與Tropic橡膠錶帶兩種款式。

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關鍵字：

Swatch, Blacpain

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