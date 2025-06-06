風Luxury／張韶涵搶戴2款勞力士新錶　綠松石藍Daytona好搶眼

▲張韶涵戴勞力士今年最新Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18K金腕錶登台。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG）

記者陳雅韻／台北報導

歌手張韶涵近幾年工作中心全放在大陸，商演與演唱會不間斷，從她每回演唱會前彩排所戴的名錶一只換一只，即可知她事業有成荷包賺飽飽，近期她所戴的錶款，是勞力士（Rolex）今年4月於瑞士錶展發表的熱騰騰新錶，且她不只買一款，已曝光綠松石藍漆面盤的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona與Oyster Perpetual開心果綠面盤錶等兩款新作。





▲勞力士綠松石藍漆面錶面的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18K金腕錶，1,291,000元。（圖／勞力士提供）

近日張韶涵登上舞台所戴的勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18K金錶，是品牌今年新作，此款與賽車運動緊密連結的錶款，配有亮眼的綠松石藍漆面錶面，再搭上亮黑色計時盤，以及黑色Cerachrom陶質外圈，形成鮮明對比，讓人一眼瞧見。





▲張韶涵另一只勞力士新錶上手，為開心果綠的Oyster Perpetual 41腕錶。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG）





▲勞力士Oyster Perpetual 41開心果綠面盤腕錶，232,500元。（圖／勞力士提供）

今年勞力士在色彩上有許多嶄新詮釋，張韶涵第二款勞力士新錶是Oyster Perpetual 41開心果綠面盤腕錶，此溫柔綠色調是今年錶界最熱門的色彩，內載勞力士3230型機芯，精準顯示時、分、秒。





▲張韶涵也收藏不少AP錶。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG）





▲張韶涵戴的AP皇家橡樹系列Jumbo超薄錶，3,208,000元。（圖／翻攝AP官網）

張韶涵佩戴的名錶多為設計俐落的中性大錶，除了勞力士是心頭好，她也收藏不少AP（Audemars Piguet，愛彼錶），近日工作時她戴著AP Royal Oak皇家橡樹系列Jumbo超薄錶，為輕盈的鈦金屬錶殼搭配煙燻酒紅色錶面，在舞台上相當醒目。

