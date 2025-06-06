張孝全名錶收藏規模保密　戴陀飛輪挺愛牌江詩丹頓特展

▲張孝全為江詩丹頓270周年展《THE QUEST》揭幕。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）慶祝品牌創立270周年，即起至13日於國立臺灣師範大學美術館舉辦預約制的270周年展《THE QUEST》，匯聚品牌各時代最具代表性的古董時計與今年話題新作，並邀請11位來自台灣各領域的藝術家展出作品，進行跨領域交流，身為江詩丹頓藏家的男星張孝全今（6日）為展覽揭幕，曾就讀復興美工的他深知微繪琺瑯工藝不簡單，會想訂製一只彩繪錶，談及目前名錶收藏規模，他說：「不能說，曾經瘋狂過，現在量力而為。」

▲張孝全戴的江詩丹頓Traditionnelle 陀飛輪逆跳日曆鏤雕腕錶（左起），全日曆鏤雕腕錶與萬年曆逆跳日曆鏤雕腕錶。

張孝全收藏名錶多年，他表示老婆給予空間不會干涉，問及是否會替另一半挑女錶？他笑著說不會選，因為腕錶對他而言是很私人的物品，必須由佩戴者親自挑選適合個人風格與需求的款式。他已多次參與江詩丹頓活動，此次最令他印象深刻的是古董懷錶與女性時計，而展場佈置貫穿品牌Logo馬爾他十字，正是他最鍾愛的錶款設計元素。





▲江詩丹頓向日內瓦地標Tour de l’Île 鐘樓致敬的Les Cabinotiers 閣樓工匠系列腕錶，分別以大明火微繪（左起），機刻雕花與彩繪、手工雕刻技法呈現。

今張孝全佩戴江詩丹頓今年最新力作Traditionnelle 陀飛輪逆跳日曆鏤雕腕錶亮相，同系列另有萬年曆逆跳日曆鏤雕腕錶、全日曆鏤雕腕錶兩款新錶，而致敬品牌誕生地亦是日內瓦地標Tour de l’Île 鐘樓的Les Cabinotiers 閣樓工匠 Tribute to the Tour de l’Île系列三款獨一無二之作，分別運用大明火微繪琺瑯、機刻雕花與和大明火微繪琺瑯、手工雕刻錶盤款也在展出之列。

▲江詩丹頓展出1910年女用垂飾錶「綠甲蟲」。

此外，強調匠心藝術的江詩丹頓也與建築師劉培森、姚仁喜、看版畫師大師顏振發、木雕保存者人間國寶陳啓村、藝術家范承宗、書畫藝術家朱振南、米其林星級主廚蘇品瑞、星級侍茶師張舒涵、究方社創意總監方序中、葛萊美獎專輯設計師蕭青陽、攝影師黃天仁等台灣藝術圈大師合作，展示他們的精彩創作，與江詩丹頓對時間與工藝的尊重相互呼應。





▲江詩丹頓270周年展《THE QUEST》永恆傳承展區。





▲江詩丹頓規劃藝述時間展區，展出當代書畫藝術家朱振南展出作品《江流天地外山色有無中》及創作使用之毛筆、宣紙等器具。



同為瑞士錶界歷史悠久的品牌寶璣（Breguet），今年迎來250周年，於上海朗廷專賣店舉辦的互動展已登場，品牌同步發表慶祝錶款Tradition 7035 腕錶，以品牌為此重要年份研發的獨家合金寶璣金打造而成，此特殊材質含有金、銀、銅和鈀金，展現溫暖細膩的粉紅色調，具耐磨且不易褪色特性，搭配顯示時與分的半透明藍色扭索紋機刻雕花錶盤，逆跳秒針則位於 10 時和 11 時之間，無論色彩美學、裝飾工藝或機芯結構都展現品牌經典色。





▲寶璣250周年互動展於上海朗廷專賣店登場，展期至2025年底。（圖／寶璣提供，以下同）





▲寶璣慶祝250周年推出Tradition 7035腕錶，以獨家寶璣金打造而成。