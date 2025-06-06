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愛馬仕原創柏金包要賣了！　珍柏金用到極致的包有望拍出天價

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▲▼柏金包 。（圖／公關照）

▲珍柏金生前擁有的原創款愛馬仕柏金包，將登上蘇富比巴黎拍賣會進行拍賣。（圖／蘇富比提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

時尚圈近日大頭條是愛馬仕（HERMÈS）Birkin柏金包原創款要賣了！這件堪稱世上最有歷史意義的黑色柏金包，最初擁有者正是催生出此經典包款的女星珍柏金（Jane Birkin），此獨一無二的柏金包將於7月10日將在蘇富比（Sotheby’s）於巴黎舉辦的「Fashion Icons」專場亮相，目前未透露估價，但業界人士推估有望刷新愛馬仕柏金包價格紀錄。

▲▼柏金包 。（圖／公關照）

▲珍柏金原版愛馬仕柏金包（右），與一旁當代版的柏金包設計有不少差異。

讓名媛貴婦趨之若鶩的愛馬仕柏金包，源起自40年前女星珍柏金（Jane Birkin）與時任的愛馬仕總裁Jean-Louis Dumas在飛機上的一次偶遇，當時是新手媽媽的珍柏金在機上不小心將葡萄牙買的藤編織籃子打翻，裡面的東西掉到鄰座的Dumas身上，於是討論起她對手袋的大容量需求，最終愛馬仕於1985年將此為她訂製也以她為名的Original Birkin原版柏金包交付給她，她一生中擁有5個柏金包，「物盡其用」、隨興放在地上是她的使用原則。

▲▼柏金包 。（圖／公關照）

▲珍柏金的柏金包烙有她名字的縮寫 J.B，包右側掛有指甲刀。

將登上蘇富比進行拍賣的珍柏金原版柏金包，與當今款式最明顯的差異在於尺寸，她的原版柏金包尺寸是第一款柏金包40公分與爾後35公分款式的綜合體，另一亮點是有肩帶，且包內的肩帶底部掛著一把指甲刀方便討厭長指甲的她隨時使用，此款包烙有她名字的縮寫 J.B，並留下許多她使用的痕跡，話題性十足。

▲▼柏金包 。（圖／公關照）

▲佳士得拍賣愛馬仕罕見霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮30公分柏金包。（圖／翻攝佳士得官網）

佳士得（Christie’s）也長期規劃精品包專拍，愛馬仕柏金包始終是大熱門，特別是使用矜貴喜馬拉雅鱷魚皮製的款式，「喜馬拉雅」指的是鱷魚皮上如白雪覆蓋在喜馬拉雅山頂至山下的美麗漸層色調，被視為當今愛馬仕包款的「天花板」，屢屢拍出驚人天價。
 

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關鍵字：

珍柏金, 愛馬仕, Hermes, 蘇富比, 佳士得

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