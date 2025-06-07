IWC沙漠色飛行錶帥爆　TOP GUN徽章展軍事風格

▲IWC飛行員系列 TOP GUN海軍空戰部隊自動腕錶41「莫哈韋沙漠」特別版，256,000元。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

IWC（萬國錶）於2019年以美國TOP GUN海軍空戰部隊飛行學校所在地中國湖的沙漠景觀與海軍飛行員制服顏色為靈感，研發出帶有米色和卡其色調的低調土系色彩的高科技陶瓷新色「莫哈韋沙漠」，今年應用在全新錶款飛行員系列 TOP GUN海軍空戰部隊自動腕錶41「莫哈韋沙漠」特別版，搭配棕色面盤上並裝飾與錶殼色調相呼應的時標，同時覆以Super-LumiNova®，在黑暗環境也能輕鬆讀時。





▲IWC於鈦金屬錶背鐫刻「TOP GUN」標誌。

飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊自動腕錶41「莫哈韋沙漠」特別版，配上織物內襯米色橡膠錶帶，完美展現沙漠色調，鈦金屬錶背鐫刻「TOP GUN」標誌，彰顯軍事風格；外在霸氣而內在也強悍，裝載具120小時動力儲存的32112型自製機芯。





▲沛納海Submersible Chrono Marina Militare 體驗版腕錶全球限量35只，2,198,000 元。（圖／沛納海提供）

沛納海（Panerai）則以義大利海軍航空隊 （Aviazione Navale）為靈感，打造全球限量35只的Submersible Chrono Marina Militare Experience Edition PAM01699 腕錶，綠色粒紋霧面面盤以黑色漸變處理，6 時位置印有 Marina Militare 標誌，雷達概念小秒盤隱約可見義大利海軍航空隊軍機的錨形徽章，而灰色Super-LumiNova® 夜光塗層呼應海軍航空隊的飛機塗裝，錶背則刻有雙翼徽章，搭載具3日動力儲存、快調時區功能、飛返計時、倒數計時功能且防水500米的 P.9100/R自動上鍊機芯，品牌將邀請此錶的擁有者到義大利普利亞大區 （Puglia）的格羅塔列（Grottaglie）海軍航空基地，親身體驗刺激的軍事訓練。

