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街頭藝術濃縮於HUBLOT錶　照紫外線散發迷人螢光

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▲▼ HUBLOT,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Spirit of Big Bang MECA-10街頭藝術腕錶炫日款，1,630,000元。（圖／HUBLOT提供 ，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以「融合的藝術」聞名的HUBLOT（宇舶錶），從城市街頭藝術獲得啟發，打造 Spirit of Big Bang Meca-10 街頭藝術腕錶，分別是限量 10 只「炫日」款與限量30只「月影」款，兩者採用混凝土高科技複合材質製作錶殼呈現如城市牆面質地，再運用噴漆效果的藝術創作技法，讓街頭巨幅創作宛如濃縮至錶款，且在紫外線照射下，腕錶會發出特殊螢光效果，日夜都精彩。

▲▼ HUBLOT,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Spirit of Big Bang MECA-10街頭藝術腕錶炫日款局部採用具螢光反應的特殊塗層，當遇紫外線或特定光源照射時會產生鮮明色彩。

HUBLOT Spirit of Big Bang Meca-10 街頭藝術腕錶「炫日」款，以日出與日落為設計靈感，錶殼、面盤與錶帶交織層層橘、紫與黑色漸層；「月影」錶款則以黑色為主調，飾以白色點狀與線條塗鴉，兩款錶均搭載具10日動力儲存的自製 Meca-10 機芯，品牌更量身訂製機芯彩繪的零件，完美呼應噴漆效果的藝術錶殼。

▲▼ HUBLOT,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Spirit of Big Bang MECA-10街頭藝術腕錶月影款，1,630,000元。

Franck Muller則攜手法國街頭藝術家Jisbar，為時針瘋狂亂跳的Vanguard Crazy Hours腕錶更添趣味，藝術家重新設計了時標，例如以笑臉代表數字2、金錢符號為數字11，佩戴者得細細欣賞才能領略每個符碼對應的時標，品牌共推出碳纖維、不鏽鋼、鈦金屬、黑色鈦金屬與玫瑰金材質等5種款式，各限量50只。

▲▼ HUBLOT,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲Franck Muller與法國藝術家Jisbar合作設計的Vanguard Crazy Hours腕錶。（圖／Franck Muller提供 ）

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關鍵字：

HUBLOT, Franck Muller

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