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星巴克今起連3天「大杯以上買一送一」　13款特定飲品點對現賺一杯

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

因應統一集團新百貨DREAM PLAZA在7／25開幕，星巴克在當天祭出優惠後，從今起一連三天至7／30，再加碼旗下13款特定飲品買一送一優惠，包括熱門飲品美式、那堤，以及新推出的夏季限定飲品繽紛紫紅薯奶霜星冰樂、脆糖紫紅薯燕麥瑪奇朵等都在列，伯朗咖啡館今周一也提供儲值會員美式、今日咖啡買一送一優惠。

▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

星巴克從7／28至7／30一連三天推出「一起歡慶星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北開幕 指定品項 好友分享日」優惠，活動期間從上午11點到晚上8點，消費者至店購買購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。  

優惠的13款品項包括：檸檬冷萃咖啡、冷萃咖啡、那堤（含特選）、美式咖啡（含特選）、馥列白（含特選）、摩卡可可碎片星冰樂、芒果火龍果冰雪星沁爽、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、蜜桃吉利星冰樂、蘭姆葡萄風味奶香咖啡、繽紛紫紅薯奶霜星冰樂、脆糖紫紅薯燕麥瑪奇朵（含特選）。均提供大杯以上買一送一，不適用此優惠門市請看文後列表。

▲星巴克買一送一,伯朗咖啡。（圖／翻攝伯朗咖啡館官方粉絲頁）

伯朗咖啡館7月底前，每周一持伯朗Lounge卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗

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