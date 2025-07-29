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「最崩壞童星」琳賽蘿涵漂亮回歸　拎愛馬仕包貴氣滿點

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▲▼ 琳賽蘿涵 。（圖／翻攝IG）

▲琳賽蘿涵身穿Roberto Cavalli旗袍盡顯窈窕身材。（圖／翻攝Lindsay Lohan IG）

記者陳雅韻／台北報導

39歲的女星琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）相隔22年再度與潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）攜手，演出續集電影《辣媽辣妹2》，她近期勤跑宣傳，亮麗造型讓人忘了她曾經歷經吸毒、酒駕、偷竊等歷程，其中兩套造型還致敬她11歲演出的賣座電影《天生一對》，成功擺脫「最崩壞迪士尼童星」惡名。

▲▼ 琳賽蘿涵 。（圖／翻攝IG）

▲琳賽蘿涵11歲時演出《天生一對》曾以旗袍造型入鏡。（圖／翻攝Lindsay Lohan IG）

琳賽蘿涵於2014年移居杜拜，因為當地狗仔偷拍不合法，讓她能安心展開新生活，她不僅找到了真愛並升格當媽媽，此次終於以最好的狀態重新在螢光幕前亮相，與好萊塢知名造型師Andrew Mukamal合作，跑宣傳的每一套造型都令人驚艷，近日她穿Roberto Cavalli印花旗袍盡顯窈窕身材，恰好呼應她一人飾二角雙胞胎的電影《天生一對》中旗袍裝扮。

▲▼ 琳賽蘿涵 。（圖／翻攝IG）

▲琳賽蘿涵另一套Balmain黃色套裝搭愛馬仕凱莉包，也是致敬《天生一對》中的造型。（圖／翻攝andrewmukamal IG）

近期琳賽蘿涵宣傳新片《辣媽辣妹2》還換上黃色格紋Balmain迷你裙套裝，同時搭配黃色髮帶，則讓影迷憶起她於《天生一對》中俏麗的黃色髮箍配同色系針織衫以及另一套格紋套裝模樣，只是現在穿搭更貴氣，手上拎的是愛馬仕（HERMÈS）黑色凱莉包，漂亮回歸。

▲▼ 琳賽蘿涵 。（圖／翻攝IG）

▲琳賽蘿涵在《天生一對》的黃色亮麗模樣令人印象深刻。（圖／翻攝andrewmukamal IG）

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關鍵字：

琳賽蘿涵, Hermes, 愛馬仕, Balmain, Roberto Cavalli

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