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「大馬最美千金」度假草編包出籠　Prada大容量實用

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▲▼ 陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴近日與家人一起到普吉島旅行。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

「大馬最美千金」陳雪鈴剛宣布懷第三胎，行程沒有因此而減少，仍忙於宣傳她的保養品牌LUMI、替長女舉辦5歲生日公主派對，近日又與家人登上私人飛機，飛到普吉島度假，對時尚行頭相當講究的她，包款也全面換上度假風格樣式，Prada等名牌草編包全出籠，完美示範海島風裝扮。

▲▼ 陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴海島度假必備Prada草編包與自家保養品。（圖／翻攝chrystan_x IG）

陳雪鈴於普吉島之行背Prada草編托特包，同步宣傳她自創品牌LUMI的防曬品；另一款小容量草編包則出自新加坡配件品牌Aupen，不對稱的包型是標誌性設計，憑藉著極簡風格成功吸引泰勒絲（Taylor Swift）、碧昂絲（Beyoncé）等明星喜愛，更攜手精品龍頭LVMH集團旗下工坊合作，此2022年成立的新銳品牌炙手可熱，走在時尚尖端的陳雪鈴自然沒錯過。

▲▼ 陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴還帶著新加坡人氣品牌AUPEN包款。（圖／翻攝chrystan_x IG）

西班牙品牌LOEWE每年夏季都會推出款式豐富的手工編織包款，陳雪鈴即收藏LOEWE Font tote托特包，包款在西班牙使用由馬達加斯加工匠種植和手工編織的酒椰棕櫚葉打造而成，飾有對比色 LOEWE 標誌，最吸睛是包款兩側飾有荷葉邊，展現甜美風格。

▲▼ 陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴也擁有LOEWE小型酒椰纖維 LOEWE Font托特包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

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關鍵字：

大馬最美千金, 陳雪鈴, Prada, Loewe

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