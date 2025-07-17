沛納海融入帆船隊配色　抗腐蝕錶款滿足水上運動員

▲沛納海Luminor Luna Rossa 系列腕錶 ，203,000 元。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）攜手義大利 Luna Rossa 帆船隊於第 38 屆美洲盃帆船賽揚帆啟航，為慶祝雙方第三次在此盛事合作，沛納海特別打造兩款全新 Luminor Luna Rossa 的系列作品，分別為 Luminor Luna Rossa 腕錶 PAM01653與 Luminor Luna Rossa 系列飛返計時腕錶 PAM01654 ，前者採用頂級 AISI 316LVM - 1.4441 精鋼材質 ，飛返計時腕錶則以比精鋼輕盈了 44% 的鈦金屬製成，特色均為具絕佳抗腐蝕性，滿足水上運動的需求。





▲ Luminor Luna Rossa 飛返計時腕錶，480,000 元。

兩款為Luna Rossa 帆船隊而設計的錶款，沛納海均巧妙融入船隊元素，Luminor Luna Rossa 腕錶 的灰色三明治面盤上，6 時位置飾有 Luna Rossa 標誌，9 時方向為小秒盤，紅色細節呼應了船隊的標誌，搭載具3日動力儲存的P.6000 手動上鍊機芯，防水 100 米；而限量150只的Luminor Luna Rossa 飛返計時腕錶，搭載沛納海首款自動上鍊且具備計時功能的 P.9100 機芯，搭配航海專用的測速刻度，讓水手能輕鬆掌握資訊，8 時方向即為飛返功能按鈕。兩款聯名錶均配有一條裝飾「Luna Rossa」標誌性紅色條紋的黑灰色雙材質錶帶，以及一條黑色橡膠錶帶供替換。







▲TAG Heuer Carrera航海限量版計時腕錶於歐洲地區限定販售。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

夏季航海運動在歐洲相當盛行，TAG Heuer（泰格豪雅）重新演繹收藏市場熱門的1950 年代經典Seafarer 腕錶，推出全球限量500只的歐洲地區限定販售款 Carrera 航海限量版計時腕錶，當年品牌為 Abercrombie & Fitch 打造的 Seafarer 腕錶是為運動員、旅行者與探險家所設計，今日成為夏季亮眼配件，以 午夜藍蛋白石面盤搭配綠松石藍小錶盤與亮黃色漆面指針，流露活潑氣息，內在也大升級，搭載具80 小時動力儲存的自製 TH20-00 自動上鍊機芯。





