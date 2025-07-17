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LV慈善手鍊萬元入手　韓星Felix設計鎖頭刻愛心

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▲▼ LV,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲LV與聯合國兒童基金會合作，推出全新2025 Silver Lockit系列，由品牌大使Felix上陣示範。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）與聯合國兒童基金會持續合作，邀品牌大使、同時擔任聯合國兒童基金會南韓親善大使的男團 Stray Kids 成員Felix操刀設計2025 Silver Lockit系列，他於手環與項鍊的迷你鎖設計藍色心形與「DREAM」字樣，傳達鼓舞人心的訊息，LV每售出一件Silver Lockit繩索手鍊或耳環，將向聯合國兒童基金會捐贈100美元（約台幣2,945元），而每售出一件Silver Lockit銀手鍊或吊墜，則捐贈200美元（約台幣5,890元），以支持弱勢兒童。

▲▼ LV,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲Felix是聯合國兒童基金會南韓親善大使，與LV共同創作Silver Lockit系列。

Felix親自設計並上陣示範LV 2025 Silver Lockit系列首飾，他表示：「Silver Lockit系列背後的主要訊息是連接人們。我們設計了一顆心，回想起我為粉絲畫心的方式。我們在旁邊添加了DREAM一詞，代表將我們與粉絲（STAY）聯繫在一起的共同願望。 我相信Silver Lockit完美地捕捉了愛的本質。」新款耳環、手鍊（提供銀鍊或繩索款式）和吊墜以再生銀製成，繩索手鍊有黃色、藍色、粉色和黑色4種顏色可供選擇，明（18日）起於LV專賣店開始銷售，其中Silver Lockit黃色繩索僅在官網發售。

▲▼ LV,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲LV最新Silver Lockit系列手環繩索有黃色、藍色、粉色和黑色可供選擇，單款10,900元。

▲▼ LV,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲LV for UNICEF SILVER_LOCKIT x FELIX 純銀鎖頭項鍊，25,600元。

寶格麗（BVLGARI）自2009年起與Save the Children 救助兒童會合作攜手，透過教育的力量協助超過20萬名兒童為自己創造更美好的未來，品牌特別推出Save the Children 系列珠寶，每售出一件即捐贈95歐元（約台幣3,250元）支持救助兒童會，款式包括鑲嵌黑色陶瓷的純銀戒指、項鍊、手鍊，為佩戴者增添亮點也同時行善。

▲▼ LV,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗Save the Children鑲飾黑色陶瓷純銀單圈戒指，18,750元。（圖／翻攝寶格麗官網，以下同）

▲▼ LV,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗Save the Children純銀吊墜項鍊，26,800元。

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關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, Felix, BVLGARI, 寶格麗

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