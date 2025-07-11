迪麗熱巴玫瑰珠寶上身性感又迷人　雙手一張盡顯女神氣勢

▲迪麗熱巴穿黑色心形領玫瑰禮服，搭配MIKIMOTO Les Pétales系列18K白金鑲嵌日本Akoya珍珠、碧璽及鑽石項鍊。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

巴黎高級訂製服周期間，各珠寶品牌也同步發表年度高級珠寶系列，日本品牌MIKIMOTO選在巴黎芳登廣場的Hôtel d'Évreux，發表以輕舞飛揚玫瑰花瓣為主題的Les Pétales高級珠寶系列，全球品牌代言人迪麗熱巴連換兩套造型詮釋最新作品，其中一套黑色心形領禮服配鑲嵌碧璽的珍珠頸鍊，性感又迷人，她雙手一張盡顯女神氣勢。





▲迪麗熱巴戴上MIKIMOTO Les Pétales系列鑲嵌日本Akoya珍珠、摩根石、碧璽及鑽石項鍊與南洋珠鑽石耳環，仙氣飄飄。

MIKIMOTO Les Pétales高級珠寶系列共有40多件新作，融合珍珠、鑽石及彩色寶石，捕捉玫瑰綻放的華美姿態，迪麗熱巴換上浪漫的粉紅色紗裙禮服，搭配鑲嵌日本Akoya珍珠、摩根石、碧璽及鑽石項鍊與南洋珠鑽石耳環，仙氣飄飄；日劇女王北川景子也現身珠寶展，以黑裝配上18K粉紅金玫瑰鑽石花瓣的日本Akoya珍珠項鍊，一如既往優雅。





▲北川景子現身巴黎芳登廣場參觀MIKIMOTO珠寶展，她戴著18K粉紅金玫瑰鑽石花瓣搭配的日本Akoya珍珠項鍊。

Boucheron也於巴黎高級訂製服大秀期間，發表全新Carte Blanche, Impermanence高級珠寶系列，以日本的花道藝術（Ikebana）與侘寂（Wabi-Sabi）美學描繪初六幅植物構圖，每一個小細節都有不同的穿戴方式，以Composition n°4珠寶為例，仙客來可轉化成手環或胸針，燕麥穗可當髮飾，毛蟲為胸針而蝴蝶為髮飾，多重配搭方式予人驚喜。





▲Boucheron Composition n°4珠寶仙客來可轉化成手環或胸針，燕麥穗可當髮飾，毛蟲為胸針而蝴蝶為髮飾。（圖／Boucheron提供）