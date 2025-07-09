CASIO第一款機械錶登場　入門價1萬好甜

▲EDIFICE推出首款搭載機械機芯的全新型號EFK-100系列，採用鍛造碳纖維材質的EFK-100XPB-1A腕錶16,000元。（圖／CASIO提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

日系鐘錶品牌CASIO呼應市場的需求，特別是歐洲錶迷對於賽車風格與機械錶的期待，選擇由旗下以賽車錶著稱EDIFICE發表品牌第一款機械錶EFK-100系列，也是首款配備透明底蓋讓錶迷欣賞機芯的錶款，完美彰顯賽車與機械的緊密關係，更誘人的是價格親民，1萬元便能入手錶徑39毫米、於彩色面盤電鍍出猶如鍛造碳纖維般紋理的機械錶。





▲EDIFICE EFK-100機械錶運用電鍍創造如鍛造碳纖維紋路的深藍色、綠色與銀白色錶各10,000元，鍛造碳纖維面盤鍊帶錶（左）12,000元，樹脂錶帶款16,000元。

EDIFICE多年來與Honda Racing、TOM‘S等知名賽車團隊推出聯名限量錶款，深受藏家喜愛，首度跨足機械錶領域打造EFK-100系列，採用抗磁、具停秒功能以及三針日期顯示的自動上鍊機芯，防水100米，除了宛如鍛造碳纖維紋理的深藍、綠色與白色面盤腕錶，另有面盤採用鍛造碳纖維製成的EFK-100CD-1A鍊帶錶，以及面盤與錶殼皆為鍛造碳纖維材質、搭配輕盈樹脂錶帶的EFK-100XPB腕錶，後者定價16,000元極具競爭力。





▲EDIFICE採用鍛造碳纖維面盤的EFK-100CD-1A，錶背首度開透明窗秀機械機芯。

天梭表（TISSOT）人氣PRX系列亦有鍛造碳材質機械錶可供選擇，復古錶殼及錶面皆以鍛造碳製成，戴起來輕盈且抗衝擊、抗腐蝕，此款PRX鍛造碳矽游絲腕錶內在也不容小覷，搭載配備矽游絲以抵禦磁場與溫差影響的Powermatic 80自動上鍊機芯，具80小時動力儲存機芯。





▲天梭PRX鍛造碳矽游絲腕錶，33,000元。（圖／天梭表提供）