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CITIZEN輕盈超級鈦錶黑得有質感　3秒高速精準對時

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▲▼ CITIZNE,Seiko 。（圖／公關照）

▲CITIZEN慶祝鈦金屬腕錶問世55周年，推出光動能GPS衛星對時錶款CC4105-69E，73,800元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年是CITIZEN全球首款鈦金屬腕錶問世55周年，品牌結合先進的鈦加工技術及獨有DURATECT 表面硬化技術不斷精進，於2000年發佈的獨家超級鈦TM Super Titanium，具備輕盈、親膚、耐腐蝕、耐磨損等四大特性，全新光動能GPS衛星對時錶款CC4105-69E以此標誌性材質打造，並首度採用黑鈦材質搭配八角形陶瓷錶圈設計，展現絕佳質感，成為男錶代言人韋禮安的新歡。

▲▼ CITIZNE,Seiko 。（圖／公關照）

▲CITIZEN代言人韋禮安的黑色西裝造型絕配光動能GPS衛星對時錶CC4105-69E。

純黑設計的CITIZEN光動能GPS衛星對時錶CC4105-69E，黑得有層次，飾以髮絲紋的八角錶圈搭配黑礫面錶盤呈現細膩設計，搭載光動能GPS衛星對時機芯F950，擁有最快僅需3秒的超高速高精度對時功能，同時配備全球39個時區顯示、兩地時間、萬年曆等功能，相當實用；另一款新作光動能全球電波月相錶BY1035-56L，為BIP黑色不鏽鋼材質搭配深藍面盤，完美襯托6時位置的明月，具月相顯示與萬年曆功能，可接收電波塔發送訊號精準對時外，亦能自動精準計算月相變化。

▲▼ CITIZNE,Seiko 。（圖／公關照）

▲CITIZEN 全球電波月相錶BY1035-56L，25,800元。

Seiko則為旗下Astron GPS雙時區計時腕錶的太陽能機芯升級，搭載的全新5X83機芯較過往的5X53機芯新增1/20秒高精準度計時功能，並提升雙時區轉換速度，僅需3秒即可完成主副錶盤指針同步切換，且改良後的充電系統使面盤設計更具層次感，錶款每天會自動連接最多兩次GPS衛星，無論身處何處都能精準掌握時間。

▲▼ CITIZNE,Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko Astron 5X83 GPS太陽能錶SSH175J1，98,000元。（圖／Seiko提供）

關鍵字：

CITIZEN, Seiko

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