「大馬最美千金」喜懷第三胎　曬愛馬仕「天花板」鑽石包放閃

▲陳雪鈴（左）與老公Faliq感情甜蜜蜜，她宣布懷第三胎喜訊。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

天王劉德華的富豪親戚、「大馬最美千金」之稱的陳雪鈴，2018年嫁給大馬超級富二代大馬納莎集團四公子Faliq後育有一雙子女，日前她於老公40歲生日送上大禮，發電郵附上驗孕棒照片，宣布懷第三胎，Faliq瞪大眼驚喜的模樣相當逗趣，幸福洋溢的陳雪鈴還連發夫妻倆遊香港的甜蜜照，行頭包括LV（Louis Vuitton）與日本藝術家村上隆聯名的櫻桃包，以及愛馬仕（HERMÈS）「天花板」喜馬拉雅鱷魚皮包。





▲陳雪鈴寄驗孕棒照片到老公的電子信箱，祝他生日快樂。（圖／翻攝chrystan_x IG）

陳雪鈴是劉德華妻子朱麗倩的表妹，她的父親陳志遠是馬來西亞十大富豪之一，年紀輕輕就隨著父親打理家族企業，也自創美妝保養品牌，出入都是搭乘私人飛機，而專機就是她的最佳秀場，一面使用自家保養品分享機上護膚秘技，同時也曬時尚穿搭，愛馬仕包已成基本配備。





▲陳雪鈴出國都搭私人飛機，身旁的愛馬仕包是基本配備。（圖／翻攝chrystan_x IG）

此次陳雪鈴香港行最亮眼的行頭，非愛馬仕喜馬拉雅鱷魚皮凱莉包莫屬，手袋由岩石灰色漸變成珍珠白色的迷人色調，彷彿像喜馬拉雅山雪峰顏色而得名，染出此漸變色彩需卓越技巧才能達到完美境地，因此身價非凡，被視為愛馬仕「天花板」，且陳雪鈴所拎的凱莉包是18K白金鑲鑽款式，價格更上層樓，去年底同款曾在佳士得拍出逾785萬元高價。





▲陳雪鈴曬愛馬仕鑲鑽款的喜馬拉雅鱷魚皮凱莉包。（圖／翻攝chrystan_x IG）