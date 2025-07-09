周杰倫戴帝舵對錶曬恩愛　昆凌巨鑽戒更搶鏡

▲昆凌（左起）、男星歐陽萬成、周杰倫、陳冠希於溫布頓網球賽合體看比賽。（圖／翻攝edisonchen IG）

記者陳雅韻／綜合報導

英國溫布頓網球賽熱烈進行中，愛打網球的天王周杰倫（周董）從上周比賽之初就相偕老婆昆凌到溫布頓看比賽，分享在此盛事所見所聞，拍拍街上可愛的網球布置、建築，也不忘在球場邊曬恩愛，與老婆一起戴他所代言的帝舵表（Tudor）放閃，不過昆凌還有另一吸睛亮點，就是無名指上耀眼的巨鑽戒了。





▲周杰倫與昆凌在溫布頓網賽甜蜜曬帝舵對錶，昆凌無名指上的巨鑽戒很搶鏡。（圖／翻攝jaychou IG）

昆凌於本屆溫布頓網球賽觀看的第一場女單球賽時身穿黑色西裝外套，頂著超過30 ℃高溫實在笑不出來，近日換上白色削肩長洋裝顯然輕鬆不少，還與老公周杰倫一起戴上帝舵正裝錶Tudor Royal系列對錶，流露甜蜜氣息，夫妻倆所戴的款式為珍珠母貝面盤點綴鑽石時標，錶圈同樣鑲嵌美鑽，定價約138,500元起。





▲周杰倫看球賽行頭全是精品，包括RIMOWA背包、Dior球鞋。（圖／翻攝jaychou IG）

參與溫布頓球賽的球迷各個精心打扮，周杰倫也不例外，除了連換多款帝舵表，也搭配Dior服裝與球鞋，以及德國知名行李箱品牌Rimowa的背包，身兼此三大品牌代言人，周杰倫於私於公都愛用，果然是最佳代言人。

