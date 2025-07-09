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凱特王妃火紅斗篷裝國宴吸睛　法國名牌裝上身迎法總統夫婦

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▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃身穿Givenchy創意總監Sarah Burton為她訂製的紅色禮服，與威廉王儲一同出席國宴。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與妻子碧姬（Brigitte Macron）8日起造訪英國，展開為期3天的國是訪問，是英國自2020年脫離歐盟以來，首次有歐洲國家領袖前來訪問，英國展現高規格接待，由王儲威廉與凱特王妃親自到機場接機，一行人再到溫莎堡參加國王查爾斯三世與王后卡蜜拉主持的國宴，在此隆重場合凱特王妃再度展現高「衣」Q，連換Dior與Givenchy兩個法國知名時尚品牌服裝，展現優雅風範也向法國致意。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲英國國王查爾斯三世（左二）與王后卡蜜拉（左）主持國宴，歡迎法國總統馬克宏夫婦。（圖／路透社）

凱特王妃於國宴上所穿的紅色斗篷式晚禮服，是Givenchy創意總監Sarah Burton為她量身訂製，Sarah Burton去年9月加入Givenchy前在英國品牌Alexander McQueen任職多年，為凱特王妃打造無數戰袍，此次再為她設計充滿浪漫氣息的紅色禮服，再搭上著名的 Lover’s Knot冠冕成功吸睛。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃（右）穿Dior裙裝與威廉到機場迎接法國總統馬克宏夫婦。（圖／路透社）

而稍早凱特王妃與威廉到機場迎接法國總統馬克宏夫婦時，凱特王妃選穿Dior 2024年系列30 Montaigne玫瑰羅盤Bar外套搭配紗裙，戴上同色系的Jess Collett Milliner玫瑰帽子，展現高雅氣質，她的髮型也有巧思，難得以娃娃波浪捲髮亮相。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃難得以娃娃波浪捲髮亮相。（圖／路透社）

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關鍵字：

凱特王妃, 王儲威廉

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