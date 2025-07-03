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TASAKI上千萬花形項鍊秀衝突美感　馬貝珍珠色澤迷人

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▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲荷蘭超模演繹TASAKI chants luxe 18K櫻花金鑲嵌馬貝珍珠鑽石項鍊，12,500,000元。（圖／TASAKI提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導


日本珠寶品牌 TASAKI以花朵輪廓勾勒出優雅輪廓的chants系列，今年迎來更豐富的設計，設計師Thakoon Panichgul精心打造多達20款的新作，涵蓋易於日常搭配搭配的作品、婚禮精緻款式以及奢華高級珠寶，其中身價1250萬元的chants luxe鑲嵌馬貝珍珠鑽石項鍊，由18K櫻花金呈現俐落花形線條並鑲滿美鑽，再點綴散發迷人光澤的馬貝珍珠，柔美中又帶有個性，衝突美感格外吸睛。

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲TASAKI豐富chants系列陣容，從日常珠寶到高級珠寶均備。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲TASAKI 18K櫻花金阿古屋珍珠耳環，175,000元。

TASAKI chants系列有不同金屬材質與鑲鑽方式展現獨特韻味，最簡潔之作是單純以18K櫻花金描繪花形輪廓再鑲嵌單顆珍珠的耳環，如圈式設計展現年輕活潑氣息；chants signature系列則於18K櫻花金輪廓中的一道圓弧曲線密鑲鑽石，款式從短頸鍊到長鍊均備方便疊搭，而chants signature diamonds pave系列則採18K白金鑲鑽石設計，另有18K白金線條呈現3款不同尺寸花卉輪廓的chants diamonds pave系列，錯落排列更具動感，首度推出指間戒與胸針，提供穿搭更多變化性。

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴TASAKI chants signature 18K櫻花金項鍊，300,000元。

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲模特兒戴chants diamonds pave戒指375,000元，chants signature diamonds pave large耳環375,000元。

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲TASAKI chants duo 18K櫻花金鑲鑽與阿古屋珍珠指間戒，183,000元。

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲TASAKI chants 18K白金鑲鑽&阿古屋珍珠胸針288,000元。

MIKIMOTO則鍾愛緞帶主題，推出以立體緞帶構成的蝴蝶結造型Bow Charm系列珠寶，為經典珍珠串鍊加上鑲鑽蝴蝶結更加甜美，而靈感源自高級訂製服上裝飾緞帶的Jeux de Rubans系列，均是由巧妙金工詮釋緞帶縈繞瞬間，輔以美鑽或珍珠打造百搭的珠寶，以優雅風格取勝。

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）


▲MIKIMOTO Bow Charm 珍珠項鍊，351,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Jeux de Rubans 白金鑽石針式耳環，280,000元。

關鍵字：

TASAKI, MIKIMOTO

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