小S二女兒Lily絲巾裹胸　海島度假美翻

▲Lily在海島度假，造型被網友誇美極了。（圖／翻攝lilyhsuuuu IG）

記者陳雅韻／綜合報導

小S二女兒 Lily（許韶恩）日前舉辦首場個展《Prey of Prey》，她的藝術創作迅速被各界人士收藏，引發酸民嘲諷她是靠富爸媽資源的星二代，質疑她抄襲日本藝術家奈良美智，但也有不少粉絲力挺她漂亮又有才華，雖然引發正反兩方熱議，但她顯然心理素質強大，不受風風雨雨影響照樣分享日常，po出在海島度假的新照，一襲軛領式桃紅裝扮，被網友一面倒盛讚美極了。





▲Lily桃紅裝扮吸睛，腿上放Versace Repeat包。（圖／翻攝lilyhsuuuu IG）

17歲的Lily擁有不少名牌精品，此次在海島度假以亮眼的桃紅造型吸睛，運用布滿香奈兒（CHANEL）標誌性雙C Logo的絲巾裹胸，耳際也戴著香奈兒經典耳環，而腿上則放著Versace金屬光澤粉色REPEAT肩背包，是品牌2003秋冬系列的復刻款，半月形包身配上拉鍊設計展現個性美。





▲賈永婕（左）到Lily畫展捧場，當天Lily以黑色平口褲裝搭配Burberry披肩。（圖／翻攝賈永婕臉書）

Lily喜愛運用高辨識度精品為穿搭增添亮點，開畫展接待賈永婕等參觀友人時，她以露鎖骨的黑色平口上衣搭配黑色喇叭褲，披上Burberry經典格紋披肩亮相，成功當最美主人。

