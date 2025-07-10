萬寶龍致敬大文豪歌德　松果造型筆蓋點出他的驚人收藏

▲萬寶龍大文豪系列向歌德致敬限量版88（左）鋼筆約1,510,000元，限量版1808鋼筆164,300元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）高藝術性書寫工具深受台灣收藏家喜愛，今（10日）在台發表向德國文學巨擘歌德（Johann Wolfgang von Goethe）致敬的大文豪系列書寫工具，4款限量筆具將他一生於文學、自然科學、哲學和藝術領域的卓越貢獻濃縮於其中，筆身和筆尾的造型參考施布特（Carl August Schwerdgeburth）一幅畫作中歌德手持的書寫工具，筆蓋頂端造型有如地球，形狀取材自昔日化學家常用的玻璃器皿，而筆夾採用葉子造型，彰顯歌德在植物學與科學的成就。





▲萬寶龍大文豪系列向歌德致敬限量版鋼筆筆尖飾有德拉克羅瓦創作的《浮士德》插圖與1790年出版所使用的字體「Faust」字樣。

歌德最為人所知的文學著作《少年維特的煩惱》、《浮士德》也成為萬寶龍靈感來源，限量版1808紅色亮漆鋼筆彰顯他對政治的貢獻，筆尖飾有《浮士德》德拉克羅瓦創作的《浮士德》插圖與1790年出版所使用的字體「Faust」字樣；限量88鋼筆則突顯他收藏家的身份，烏木製作的筆身源自他所訂製的收藏櫃，飾有他故居的朱諾盧多維西半身像與福松布羅內維多利亞女神雕像的翅膀，而外形猶如松果的胡桃木製筆蓋，點出他對義大利旅行紀念品松果的喜愛。





▲萬寶龍大文豪系列向歌德致敬限量版鋼筆，46,800元。

身價約687萬元（價格依匯率而異）的萬寶龍大文豪系列向歌德致敬限量8鋼筆，讚頌歌德於科學領域的成就，筆蓋和筆身的外觀有如松果，鑲飾以白色與粉紅色珍珠母貝、烏木與亮漆，呼應他豐富的礦物和寶石收藏，獨特的色彩組合源自他的著作《論色彩學》，另一亮點為水晶製的圓頂筆蓋裝飾一條手繪金蛇，取自他訂製的玻璃酒杯進而激發他在光學領域的研究。品牌同時推出可配成套的墨水與筆記本，致敬這位跨領域先驅。





▲萬寶龍大文豪系列向歌德致敬限量版8鋼筆，約6,870,000元。

瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）也以文學名著為主題創作限量錶，推出4款各限量10只的Reverso Tribute Enamel 翻轉系列琺瑯腕錶，設計靈感來自波斯史詩《列王紀》（Shahnameh），採用微繪、金箔雕花、大明火琺瑯和扭索飾紋等4項工藝，於錶背重現16世紀為波斯國王沙阿太美斯普（Shah Tahmasp）創作的《列王紀》（Shahnameh）中的精美插圖，同時也彰顯Reverso翻轉系列腕錶與馬球運動的歷史淵源。





▲積家Reverso系列琺瑯腕錶《列王紀》特別版薩巫什與阿弗拉西卜打馬球腕錶，4,890,000元。（圖／積家提供，以下同）





▲積家以波斯史詩《列王紀》為主題創作4款各限量10只的彩繪錶。