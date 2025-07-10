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「豐臀金」致敬伊麗莎白泰勒　重現性感造型搭玉婆的鑽石耳環

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▲▼ 金卡達夏 。（圖／翻攝IG）

▲金卡達夏為Balenciaga高級訂製秀走秀。（圖／翻攝kimkardashian IG）

記者陳雅韻／台北報導

效力Balenciaga（巴黎世家）10年的設計師Demna將轉任Gucci創意總監，他所操刀設計的最後一場Balenciaga高級訂製服大秀昨（9日）於巴黎登場，由美國境秀女星「豐臀金」金卡達夏（Kim Kardashian）壓軸走秀，整個造型向傳奇女星「玉婆」伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）致敬，她戴上「玉婆」曾經擁有的水晶吊燈樣式鑽石耳環上陣，更添話題性。

▲▼ 金卡達夏 。（圖／翻攝IG）

▲金卡達夏的裝扮參考傳奇女星伊麗莎白泰勒經典造型。（圖／翻攝kimkardashian IG）

金卡達夏一向懂得如何吸引鎂光燈，特別喜歡以Old Hollywood（舊好萊塢）風格裝扮，2022年她特別減重只為塞進瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）曾穿過的水晶古董禮服，此次她登上Balenciaga高級訂製服秀，身穿細肩帶緞面蕾絲裙則神似伊麗莎白泰勒曾曝光的造型，她再披上浮誇皮草大衣展現氣勢。

▲▼ 金卡達夏 。（圖／翻攝IG）

▲金卡達夏佩戴Lorraine Schwartz高級珠寶走秀，其中耳環是伊麗莎白泰勒曾擁有的鑽石耳環。（圖／翻攝kimkardashian IG）

另一吸睛亮點是金卡達夏身上的華麗珠寶，全出自美國珠寶品牌Lorraine Schwartz，當中閃亮的鑽石耳環更是伊麗莎白泰勒的舊藏，據悉金卡達夏收藏不少伊麗莎白泰勒生前珍藏的珠寶，2011年就在拍賣會標下Lorraine Schwartz為玉婆訂製的玉手環，讓人好奇此次在高訂秀所戴的耳環是否也已被她納為收藏了。

▲▼ 金卡達夏 。（圖／翻攝IG）

▲金卡達夏（左）與設計師Demna開心合影。（圖／翻攝kimkardashian IG）

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關鍵字：

豐臀金, 金卡達夏, 伊麗莎白泰勒, BalenciagaLorraine Schwartz

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