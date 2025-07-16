章子怡票房慘敗無損精品代言　秀積家錶優雅貴氣

▲章子怡為積家最新全球品牌大使。（圖／積家提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

由陳可辛執導、大陸女星章子怡主演的真人事實改編電影《醬園弄懸案》，口碑不佳，票房也未如預期，不過無損章子怡在國際影壇的地位，依然吸引精品品牌邀她代言，瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）近日宣布由她擔任全球品牌大使，於首波形象照中展現Reverso翻轉錶的優雅魅力。





▲章子怡佩戴積家Reverso One Duetto雙面翻轉系列腕錶拍攝形象照。

46歲的章子怡是電影圈重量級人物，出席國際場合的時尚穿搭也深受好評，此次接下積家全球品牌大使頭銜，身穿極簡黑色高領衣拍攝形象照，亮點全落在她手腕上可翻轉展現兩面不同設計的Reverso One Duetto雙面翻轉系列鑽錶，輕鬆展現高雅韻味。





▲章子怡成為Tiffany & Co.全球品牌代言人，佩戴Jean Schlumberger by Tiffany 星月造型高級珠寶項鍊。（圖／Tiffany提供，以下同）

除了囊括名錶代言，章子怡今年也成為珠寶品牌Tiffany & Co.全球品牌代言人，未來出席公開活動，必定有Tiffany傾力支持襯托她的天后氣勢，她於雙方合作的第一波形象照中，穿著露肩毛海禮服搭配重量級作品Jean Schlumberger by Tiffany 星月造型高級珠寶項鍊、兩款鑽石手鍊、巨鑽戒指與耳環，模樣雍容華貴。