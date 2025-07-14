汶萊王子妃驚人愛馬仕收藏再+1　拎鱷魚皮凱莉包賞溫布頓決賽

▲汶萊馬丁王子（右）與王子妃Anisha穿白色情侶裝欣賞溫布頓男單決賽。（圖／翻攝tmski IG）

記者陳雅韻／綜合報導

英國溫布頓網球錦標賽男單決賽除了明星齊聚，各國王室成員也熱情參與此網壇盛事，活躍於歐美上流社會的汶萊王子馬丁，與愛妻Anisha也現身球場觀戰，結婚一年多的兩人仍猶如熱戀情侶，總愛穿同色系服裝配成情侶裝，馬丁王子也愛發兩人並肩的背影照放閃，此次也不例外，大方在球場邊曬恩愛。





▲馬丁王子照例po出與老婆的背影照曬恩愛。（圖／翻攝tmski IG）

本身是馬球好手的馬丁王子熱愛運動，王子妃Anisha愛相隨陪他四處征戰， 也積極參與體育盛事，夫妻倆現身溫布頓男單決賽時，均穿白色褲裝亮相，馬丁王子以藍襯衫搭配白色雙排扣西裝，Anisha則以合身剪裁白色褲裝搭配同色系的愛馬仕（HERMÈS）迷你凱莉鱷魚皮包，再次讓人見識她豐富的愛馬仕包款收藏。





▲西班牙國王菲利普六世（左二）在溫布頓王室包廂欣賞男單決賽，向觀眾揮手致意。（圖／路透社）

鎂光燈焦點轉向溫布頓王室包廂，除了有英國王室高人氣的王儲威廉、凱特王妃、喬治王子與夏綠蒂公主，西班牙國王菲利普六世（Felipe VI）也是包廂頭排的座上賓，親切與英王室成員互動外，也向全場觀眾揮手致意，一同享受精彩賽事。

