亮珠寶／晚宴包鑲寶石美極了　圓球包蕾絲圖案全是鑽

▲ Buccellati 綠天鵝絨矩形珠寶晚宴手袋搭配凸圓形切割紅碧璽扣環。（圖／ Buccellati 提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

義大利珠寶品牌Buccellati第三代傳人Andrea Buccellati為致敬祖父也是品牌創辦人Mario Buccellati的創意巧思，重現當年珠寶晚宴手袋風采，推出Bejewelled珠寶晚宴手袋系列，不僅修復多款古董包，也設計3款全新 Capsule 系列晚宴包，運用天鵝絨製作小巧包身，再點綴彩色寶石或美鑽呈現如蕾絲或刺繡般的圖案，華美風格相當迷人。

Mario Buccellati於1920至1930年代觀察到晚宴手袋蘊含的市場潛力，他選用柔軟天鵝絨與東方絲綢，搭配黃金與寶石點綴刺繡圖樣，製作宛如藝術品的珠寶晚宴手袋，成為社交名媛爭相收藏的精品；邁入1950年代，Buccellati 洞悉美國市場品味，採用簡約線條與異材質創作結構挺拔的長方形手袋，再以招牌雕刻工藝裝飾賦予如織物般的質感，品牌第二代 Gianmaria Buccellati 進一步發展出更多幾何構圖的設計，甚至摒棄布料，運用黃金與銀材打造嶄新結構的珠寶晚宴手袋。





▲Buccellati 古董珠寶手袋款款精巧迷人。





▲Buccellati 黑天鵝絨矩形款晚宴包飾以鑽石與紅碧璽，扣環上點綴一枚Opera 吊墜。

傳承至第三代的 Capsule 系列晚宴包，選擇天鵝絨布料結合寶石鑲飾向經典美學致敬。首款綠天鵝絨矩形晚宴手袋採用絎縫設計，搭配鑲嵌凸圓形切割紅碧璽的扣環；第二款黑天鵝絨矩形款則裝飾鑽石與紅碧璽，扣環上點綴一枚 Opera 吊墜；造型最突出的 黑天鵝絨球形晚宴手袋，於中央環繞雙排三角與花環圖騰的鑽石裝飾，搭配黃金圓環手柄，展現優雅風格。







▲黑天鵝絨球形珠寶晚宴手袋，飾以雙排三角與花環圖騰的鑽石裝飾。

同樣來自義大利的Gucci首度與珠寶品牌Pomellato合作推出高級珠寶系列Monili，結合Gucci精湛的皮革工藝與Pomellato珠寶工藝的悠久傳承，共同創作一款黑色皮革打造的硬殼晚宴包，搭配白金密鑲鑽石手挽帶鍊條，時髦極了。





▲Gucci首度與義大利頂級珠寶品牌Pomellato合作推出高級珠寶系列Monili，打造搭配鑲鑽鍊結的晚宴包。（圖／Gucci提供）