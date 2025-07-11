fb ig video ETtoday search mobile

亮珠寶／晚宴包鑲寶石美極了　圓球包蕾絲圖案全是鑽

>

▲▼ 珠寶晚宴包 。（圖／公關照）

▲ Buccellati 綠天鵝絨矩形珠寶晚宴手袋搭配凸圓形切割紅碧璽扣環。（圖／ Buccellati 提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

義大利珠寶品牌Buccellati第三代傳人Andrea Buccellati為致敬祖父也是品牌創辦人Mario Buccellati的創意巧思，重現當年珠寶晚宴手袋風采，推出Bejewelled珠寶晚宴手袋系列，不僅修復多款古董包，也設計3款全新 Capsule 系列晚宴包，運用天鵝絨製作小巧包身，再點綴彩色寶石或美鑽呈現如蕾絲或刺繡般的圖案，華美風格相當迷人。

Mario Buccellati於1920至1930年代觀察到晚宴手袋蘊含的市場潛力，他選用柔軟天鵝絨與東方絲綢，搭配黃金與寶石點綴刺繡圖樣，製作宛如藝術品的珠寶晚宴手袋，成為社交名媛爭相收藏的精品；邁入1950年代，Buccellati 洞悉美國市場品味，採用簡約線條與異材質創作結構挺拔的長方形手袋，再以招牌雕刻工藝裝飾賦予如織物般的質感，品牌第二代 Gianmaria Buccellati 進一步發展出更多幾何構圖的設計，甚至摒棄布料，運用黃金與銀材打造嶄新結構的珠寶晚宴手袋。

▲▼ 珠寶晚宴包 。（圖／公關照）

▲Buccellati 古董珠寶手袋款款精巧迷人。

▲▼ 珠寶晚宴包 。（圖／公關照）

▲Buccellati 黑天鵝絨矩形款晚宴包飾以鑽石與紅碧璽，扣環上點綴一枚Opera 吊墜。

傳承至第三代的 Capsule 系列晚宴包，選擇天鵝絨布料結合寶石鑲飾向經典美學致敬。首款綠天鵝絨矩形晚宴手袋採用絎縫設計，搭配鑲嵌凸圓形切割紅碧璽的扣環；第二款黑天鵝絨矩形款則裝飾鑽石與紅碧璽，扣環上點綴一枚 Opera 吊墜；造型最突出的 黑天鵝絨球形晚宴手袋，於中央環繞雙排三角與花環圖騰的鑽石裝飾，搭配黃金圓環手柄，展現優雅風格。

▲▼ 珠寶晚宴包 。（圖／公關照）

▲黑天鵝絨球形珠寶晚宴手袋，飾以雙排三角與花環圖騰的鑽石裝飾。

同樣來自義大利的Gucci首度與珠寶品牌Pomellato合作推出高級珠寶系列Monili，結合Gucci精湛的皮革工藝與Pomellato珠寶工藝的悠久傳承，共同創作一款黑色皮革打造的硬殼晚宴包，搭配白金密鑲鑽石手挽帶鍊條，時髦極了。

▲▼ 珠寶晚宴包 。（圖／公關照）

▲Gucci首度與義大利頂級珠寶品牌Pomellato合作推出高級珠寶系列Monili，打造搭配鑲鑽鍊結的晚宴包。（圖／Gucci提供）

►迪麗熱巴玫瑰珠寶上身性感又迷人　雙手一張盡顯女神氣勢

►「豐臀金」致敬伊麗莎白泰勒　重現性感造型搭玉婆的鑽石耳環

關鍵字：

亮珠寶, Gucci, PomellatoBuccellati

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【氣爆瞬間曝】餐廳炸出火球！ 22歲男雙腳是血倒地 #桃園

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

愛馬仕原創柏金包近3億拍出　日本藏家標下史上最貴「包王」

愛馬仕原創柏金包近3億拍出　日本藏家標下史上最貴「包王」

迪麗熱巴玫瑰珠寶上身性感又迷人　雙手一張盡顯女神氣勢

迪麗熱巴玫瑰珠寶上身性感又迷人　雙手一張盡顯女神氣勢

萬寶龍致敬大文豪歌德　松果造型筆蓋點出他的驚人收藏

萬寶龍致敬大文豪歌德　松果造型筆蓋點出他的驚人收藏

「豐臀金」致敬伊麗莎白泰勒　重現性感造型搭玉婆的鑽石耳環 CASIO第一款機械錶登場　入門價1萬好甜 周杰倫戴帝舵對錶曬恩愛　昆凌巨鑽戒更搶鏡 小S二女兒Lily絲巾裹胸　海島度假美翻 CITIZEN輕盈超級鈦錶黑得有質感　3秒高速精準對時 「大馬最美千金」喜懷第三胎　曬愛馬仕「天花板」鑽石包放閃 愛說教「倚老賣老星座Top 3」！第一名超會下指導棋讓人好有壓力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面