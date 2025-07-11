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愛馬仕原創柏金包近3億拍出　日本藏家標下史上最貴「包王」

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▲▼ 愛馬仕 。（圖／路透社）

▲蘇富比以近3億元天價拍出愛馬仕為珍柏金打造的史上第一款柏金包。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

蘇富比（Sotheby’s）昨（10日）於巴黎拍賣愛馬仕（HERMÈS）為女星珍柏金（Jane Birkin）打造的首款柏金包，經過10分鐘9位競拍者激烈競標，最終由來自日本的收藏家以電話出價860萬歐元（約台幣293,759,660元）的天價成交，創下了歐洲拍賣史上最昂貴時尚單品的紀錄，也成為蘇富比巴黎分行有史以來售出的最昂貴奢侈品，穩坐「包王」寶座。

▲▼ 愛馬仕 。（圖／公關照）

▲珍柏金生前總隨興把愛馬仕柏金包放在腳邊。（圖／蘇富比提供，以下同）

Birkin柏金包源起自40年前女星珍柏金（Jane Birkin）與時任的愛馬仕總裁Jean-Louis Dumas在飛機上的一次偶遇，當時是新手媽媽的珍柏金在機上不小心將葡萄牙買的藤編織籃子打翻，裡面的東西掉到鄰座的Dumas身上，於是討論起她對手袋的大容量需求，最終愛馬仕於1985年將此為她訂製也以她為名的Original Birkin原版柏金包交付給她，此原創款與今日柏金包以7大差異，最明顯的不同是尺寸，且有不可拆下的肩帶，包款還烙有她的名字縮寫J.B，以及掛著她隨身用的指甲刀。

▲▼ 愛馬仕 。（圖／公關照）

▲珍柏金的柏金包前蓋鎖下方烙有她名字的縮寫 J.B，包右側掛有指甲刀。

昨蘇富比拍賣此款傳奇愛馬仕柏金包，從100萬歐元開標，引發9位藏家從現場、線上以及電話方式的競標大戰，最終由一位日本私人收藏家透過蘇富比日本區負責人市川舞子以電話出價近3億元得標，刷新史上最貴包紀錄。

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關鍵字：

珍柏金, 愛馬仕, Hermes, 蘇富比, 柏金包

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