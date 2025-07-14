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莉莉柯林斯柏金包掛可愛草莓　原來是溫布頓記念品店熱賣款

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▲▼Lily Collins 。（圖／翻攝IG）

▲莉莉柯林斯（左）與老公查利麥克道維爾受英國王室御用香檳品牌Lanson之邀到溫布頓觀賞男子單打決賽。（圖／翻攝lilyjcollins IG）

記者陳雅韻／綜合報導

溫布頓錦標賽男子單打決賽場邊星光熠熠，好萊塢一線巨星妮可基嫚（Nicole Kidman）、莉莉柯林斯（Lily Collins）、「時尚惡魔」安娜溫圖（Anna Wintour）全是座上賓。受英國王室御用香檳品牌Lanson之邀出席的莉莉柯林斯，特別為自己的（HERMÈS）柏金包掛上溫布頓紀念品店熱賣的草莓造型掛飾，呼應賽事歡樂氣氛。

▲▼Lily Collins 。（圖／翻攝IG）

▲莉莉柯林斯為愛馬仕柏金包掛上溫布頓錦標賽熱賣紀念品—草莓掛飾。（圖／翻攝lilyjcollins IG）

莉莉柯林斯與老公查利麥克道維爾（Charlie McDowell）現身溫布頓錦標賽男子單打決賽，夫婦倆都精心裝扮，莉莉柯林斯戴上巨鑽婚戒與卡地亞（Cartier）Clash de Cartier戒指與手環，露一手華麗穿搭，於私於公都是卡地亞的最佳代言人，而老公則戴著卡地亞Santos-Dumont腕錶，同樣是品牌高辨識度之作。

▲▼Lily Collins 。（圖／翻攝IG）

▲莉莉柯林斯（右）無名指戴巨鑽婚戒，搭配卡地亞Clash de Cartier戒指與手環，老公戴著卡地亞Santos-Dumont腕錶。（圖／翻攝lilyjcollins IG）

奧斯卡影后妮可基嫚則坐進Royal Box王室包廂，與安娜溫圖比鄰而坐觀戰，當天她穿俐落白色雙排扣西裝搭配白色帽子，同時戴上代言品牌歐米茄（OMEGA）標誌性的星座系列腕錶，瀟灑有型，成為溫布頓觀眾席上的美麗焦點。

▲▼妮可基嫚 。（圖／路透社）

▲妮可基嫚（左）穿帥氣白西裝配歐米茄星座腕錶，與「時尚惡魔」安娜溫圖一起欣賞溫布頓男子單打決賽。（圖／路透社）

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關鍵字：

溫布頓, 莉莉柯林斯, Cartier, 卡地亞, 愛馬仕, 妮可基嫚, 歐米茄, OMEGA

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